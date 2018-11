El Cafés Candelas Breogán sufrió ante el Tecnyconta Zaragoza su séptima derrota de la temporada, lo que le mantiene en zona de descenso en la clasificación de la Liga Endesa. La situación, sin embargo, no debería ser, con 23 jornadas por delante, agobiante si se considera que hay otros tres equipos (Estudiantes, Gran Canaria y Delteco) con el mismo número de triunfos y tres más (Obradoiro, Burgos y Murcia) con una sola victoria más.

Pero las sensaciones e incluso otros aspectos más palpables no invitan, desde la óptica breoganista, al optimismo. Entre estos últimos están que los jugadores de Natxo Lezkano aún no se ha enfrentado a ninguno de los tres primeros clasificados -Real Madrid, Barcelona y Baskonia- y que de las próximas jornadas, dos de ellas serán a domicilio, en Manresa y Vitoria. La otra como local recibirá al Real Madrid. El tramo del calendario podría descolgar al equipo lucense en la clasificación.

Más preocupante, de todas formas, es lo que transmite el equipo, incapaz de mostrar una cierta consistencia como grupo y que, además, ha mostrado problemas evidentes para buscar las mejores opciones durante los encuentros. El Breogán no sabe jugar con el marcador ni con el tiempo a favor. Así quedó claro frente al Zaragoza. El equipo de Lezkano no supo mantener ventajas que llegaron a ser de 15 puntos (62-47) en el minuto 27 o de 10 puntos (74-64) cuando solo quedaban diez para el final. Pero, además, el equipo lucense no supo aprovechar sus ventajas y mucho menos sacar rédito de la debilidad del rival.

Porfirio Fisac, como se esperaba, dibujó una defensa que permitía tiros más o menos liberados a los breoganistas, el peor equipo de la Liga en porcentaje en los tiros de tres puntos. Esta táctica estuvo a punto de volverse en contra del técnico segoviano porque el equipo lucense tuvo momentos de mucho acierto, lo que les permitió conseguir las ventajas antes señaladas. Pero el equipo lucense no supo ver la necesidad de jugar a lo que más le interesaba. Al final, cayó en la trampa y siguió tirando -con más tiros de tres puntos que de dos- cuando el acierto ya había desaparecido y despreciando la posibilidad de hacer llegar balones a Jordan y Gerun, sus jugadores con mejor porcentaje de acierto, ante un rival que jugó el tramo final con cuatro pequeños y un ala-pívot .

Otros errores se vienen repitiendo en cada partido. Otra vez un base, McCalebb, y un escolta, Berhanemeskel, fueron determinantes. Antes ya lo fueron Askia Booker, Jaime Fernández, Clavell y Brizuela, Clevin Hannah y Chris Evans, McFadden y Abromaitis o Laprovittola y Dimitrijevic, todos jugadores de exteriores y máximos anotadores ante el equipo lucense.

El Breogán volvió a caer (16-29) ante el Zaragoza el último cuarto, algo también habitual, ya que solo ante el Estudiantes el equipo lucense ganó el último parcial.