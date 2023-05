Íñigo Vélez: "No tengo la sensación de que el equipo haya desconectado"

El entrenador del Lugo, Íñigo Vélez, espera que el equipo pueda, ante el Huesca, romper la racha de 19 partidos sin ganar para que su trabajo diario "tenga una recompensa". Además, aseguró que no ve al grupo "desconectado" en las últimas jornadas y cree que pueden imponerse a los aragoneses en un duelo que prevé "cerrado".

"Estoy deseando que consigamos ganar en esta última oportunidad de jugar en casa y que la afición se lleve esta alegría de vernos ganar un partido en casa", manifestó el preparador vitoriano. "Sé que llevo aquí diez partidos sin conseguir la victoria y siempre tenemos la sensación de querer ese triunfo. Es un tema de orgullo y sentir que tu trabajo puede tener la recompensa de la victoria, trabajamos con esa ilusión", insistió Vélez.

"Estoy deseando ganar para sentirme mejor como entrenador y demostrar que todos estamos haciendo un trabajo que en el fútbol se plasma en las victorias", recalcó.

El preparador del Lugo aseguró que el equipo no se dejó ir en las últimas jornadas, una vez certificado el descenso de categoría. "No tengo la sensación de que el equipo haya desconectado en las últimas jornadas. Ante el Sporting competimos porque, aunque ellos se pusieron 3-0, fueron errores nuestros a balón parado. Con el Granada pudimos haber evitado los dos goles, porque fueron errores individuales. El equipo sigue compitiendo, aunque es difícil para el jugador esta situación y darle la vuelta a un resultado adverso. Estamos preparando cada partido, aunque es verdad la situación que vivimos, pero la gente se enfoca en cada encuentro, sea cual sea".

"El equipo no está en una situación fácil, pero conforme avanza la semana, los futbolistas quieren jugar y ganar. A mí no se me está haciendo largo porque me sigo ilusionando con lograr esa primera victoria que se nos está resistiendo mucho".

Vélez puso como objetivo evitar acabar como farolillo rojo de Segunda División. "Nuestro objetivo es evitar el último puesto y ya hemos tenido oportunidades de poder hacerlo. Intentaremos quedar lo más arriba posible dentro de la situación de que estamos ya descendidos. Hay muchos alicientes en cada partido y ese puede ser uno".

Para ello es necesario ganar al Huesca en el Ángel Carro, donde espera una afición que anime a su equipo. "Si nosotros conseguimos marcar y ponernos por delante el aficionado estará más contento de ver a su equipo ganar o meter goles. La afición está demostrando que está en desacuerdo con muchas situaciones, pero esperamos que por lo menos durante los noventa minutos esté contenta con nuestro juego y que le podamos dedicar la victoria".

Sobre el tipo de juego del conjunto dirigido por José Ángel 'Cuco' Ziganda, dijo que: "Ellos utilizan mucho juego directo y segunda jugadas y han metido muchos goles de esta manera. Será un partido cerrado, pero intentaremos aprovechar nuestras oportunidades y estar bien defensivamente".

"El Huesca tiene la permanencia hecha, pero ellos vendrán a ganar y nosotros tenemos que tener la ambición de ganar delante de nuestra afición. Queremos ganar de una vez", confirmó Vélez, quien declaró que "solo Clavería no está disponible. Hemos recuperado a Castrín y el resto creo que estarán disponibles".

Por último, no se quiso pronunciar sobre su futuro. "El club está trabajando y tomando decisiones. Hay un proyecto de cara al año que viene, pero yo me centro en el partido del Huesca para intentar ganar".