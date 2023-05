Íñigo Vélez: "Sé las carencias que hay, pero tengo ilusión de ganar cada partido"

Íñigo Vélez, técnico del Lugo, aseguró que busca mejorar todos los aspectos del equipo, pese a su conocimiento de las "carencias" del mismo. El vitoriano espera poder superar al Andorra para cortar la racha de 17 partidos sin ganar.

"La situación es muy complicada, pero yo trato de hacer una semana más allá de la clasificación, corregir lo que hicimos mal y recordar lo que hicimos bien. Preparo la semana con el convencimiento de que vamos a salir a ganar. Sé las carencias que tenemos todos, pero yo trabajo con la ilusión de que plantaremos cara al Andorra. Si vas primero todo es más sencillo a nivel emocional. Ahora hay que hacer un trabajo psicológico que hay que hacer", observó Vélez.

"Hemos tratado de trabajar lo mejor posible, sabiendo a qué nos enfrentaremos y buscando sacar nuestras mejores virtudes para sacar adelante el partido. En cuanto a las bajas sigue Castrín, que tiene unas molestias por una pubalgia y Clavería entrenó bien y estará disponible", reconoció sobre el estado de la plantilla.

El preparador reconoció "algún acercamiento" para su posible renovación de cara a la temporada que viene en Primera RFEF. "Hubo algún acercamiento, pero es el club el que tiene que decidir. Sé que el club está trabajando de cara al año que viene y si al final soy yo porque llegamos a un acuerdo si quieren que siga estaré encantado. Si no soy yo pues ayudaré en lo que pueda la club, porque me dio la opción de volver al fútbol profesional. Poco más puedo decir".

Sobre el Andorra dijo que: "Es el equipo que más posesión y más automatismos a la hora de sacar el balón tiene de la categoría. Es un equipo muy complicado porque si aprietas arriba puedes robar el balón, pero si lo haces mal te llegan hasta tu portería. Hizo grandísimos partidos todo el año. Algunas veces perdió partidos por no tener acierto ofensivo o por algún desajuste defensivo. Sabemos que será un partido complicado en el sentido de la posesión. Tendremos que decidir bien cuándo y dónde apretar y hacerlo todos juntos. Será un partido diferente porque sabemos el tipo de juego que despliega el Andorra".

"Sobre el papel es sencillo. Ellos llevan a cabo muchos movimientos para ofrecerse y tener el balón, centrales, mediocentros, laterales, interiores... Todos se meten por dentro, por lo que si robamos el balón ahí y hacemos la transición rápida podemos tener ocasiones de gol y marcar. Lo importante es decidir cuándo y dónde robar y hacer bien la presión. Tenemos que tener claro que habrá momentos en que nos saldrán con el tercer hombre y con la calidad que tienen. La posesión será difícil disputársela".

El entrenador reconoció estar frustrado por no poder dar un triunfo a la afición rojiblanca. "Es frustrante no poder darle una alegría a la afición. La ilusión y el convencimiento no me los va a quitar ninguna situación y yo estoy convencido e ilusionado de que podemos ganar. Ahora es cuestión de que nos salga un buen partido y contrarrestemos el juego del Andorra".

"Cuando llegué el equipo tuvo una actitud muy buena y estuvimos cerca de ganar. Ahora escucha y entrena de cara al partido siguiente, pero creo que ellos siempre quieren ganar, aunque no sirva para nada. No tengo ninguna pega ni ninguna queja. Pero siempre acabas perdiendo o no ganando los siguientes partidos y cada vez cuesta más, pero al final de la semana tenemos una motivación para ganar. Necesitamos todos ganar para sentir que el trabajo da sus frutos".

Vélez espera el apoyo del Ángel Carro pese a las protestas programadas por la Federación de Peñas. "La afición es soberana y si muestra su malestar al final es parte de nuestro trabajo aceptarla. Yo quiero jugar en casa y, aunque sé que estamos descendidos, me encantaría darle una alegría a la afición pese a que el ambiente no sea el idóneo. La afición nos ha apoyado siempre. Es posible que haya protestas, pero si nosotros les damos y conseguimos ponernos por delante en el marcador ellos se alegrarán y nos apoyarán".

"Al final estuvimos cuatro entrenadores y puede servir un poco de excusa. Yo, sinceramente, pensaba sacar mejores resultados. La responsabilidad la he tenido y, pese a la situación del descenso, me exijo y creo que puedo hacer las cosas mejor y trabajo para ello. Yo no me quito ninguna responsabilidad".

Sobre el filial, observó que: "Castrín ha jugado con nosotros hasta esas molestias de pubis, Christian estuvo con nosotros hasta que se lesionó y Leandro entrena muy bien y creo que tiene un futuro prometedor. Quiero dar muy buena imagen y competir la máximo y trato de poner a los que están mejor, sean del filial o no".

El vasco celebró la vuelta de Juanpe. "Juanpe es un jugador muy importante para el Lugo y lo sigue siendo pese a la situación. Es un jugador con mucho fútbol y el otro día lo demostró. Como entrenador estoy encantado de que me genere dudas de si ponerlo o no por su buen hacer. Está con muchas ganas de demostrar lo buen jugador que es". "Esta semana podría ser titular, lo veo factible, y jugar los noventa minutos puede ser complicado porque será un partido muy exigente sin balón".