Íñigo Vélez: "Ante el Tenerife hay que rozar la perfección"

Íñigo Vélez, entrenador del Lugo, habló sobre la necesidad del equipo de mejorar el aspecto ofensivo ante el Tenerife, un rival que planteará un partido "complicado" y ante el que el cuadro rojiblanco debe "rozar la perfección" para ganar. Además, el preparador vasco calificó de "palo gordo" el hech de no poder imponerse a la Ponferradina el pasado domingo.

"Más que el problema (la falta de gol) es algo que tenemos que mejorar. Ante la Ponferradina hicimos un partido para meter un gol, muy parecido en ese sentido al partido del Rácing, en el que merecimos hacer el 2-0. Al final el fútbol son los goles, pero yo estaría más preocupado si no generásemos ocasiones. Hay que mantener ese nivel, intentar que el rival no nos cree ocasiones o un número alto de ellas. Nosotros debemos seguir haciendo ocasiones y tener efectividad de cara a puerta", observó Vélez.

"Tenemos que potenciar las cosas que hicimos bien en el partido anterior, seguir trabajando esas mejoras y el tiempo te dará el poder seguir en esa línea, más allá de la carga física que podamos tener en ese periodo de tiempo", declaró sobre el escaso margen entre los duelos frente a la Ponferradina y el Tenerife.

Sobre el conjunto chicharrero, su próximo rival en Liga en el Ángel Carro, valoró que: "En cuanto al sistema que utiliza el Tenerife es parecido al de la Ponferradina: un 4-4-2 con jugadores en banda que pueden jugar a pierna cambiada. Luego los laterales que tienen son profundos y es un equipo que después del gran año que fue el pasado para ellos no han podido mantenerlo este. Pero es un equipo que ha tenido partidos en los que ha merecido más. Será otro partido muy complicado en el que hay que rozar la perfección y que ellos no tengan su mejor día".

El técnico vitoriano calificó de "palo gordo" el empate (0-0) en el 'Derbi dos Ancares' ante la Ponferradina. "Todos nos llevamos un palo gordo de no haber podido ganar contra la Ponferradina y más cuando creo que tuvimos esas ocasiones para vencer. Pero hay que agarrarse al espíritu del equipo, a que los jugadores afrontan los partidos siempre con ambición de ganar y, en ese sentido, el pasado partido fue un ejemplo. Hay que quedarse con lo bueno e ilusionarse de nuevo con la posibilidad de ganar, que ya lo merecemos".

Vélez habló sobre el apoyo de la grada. "Estoy encantado con la afición desde que he llegado a Lugo. Los dos partidos que hemos jugado aquí han tenido un ambiente increíble. Sé que este viernes es un horario un tanto particular, pero les digo que si quieren venir vamos a hacer todo lo posible por ganar, por que disfruten y que estamos deseando esta victoria que tanto nosotros como ellos la merecemos".

El entrenador vasco no rehuyó referirse a la plaga de lesiones del equipo. "El aspecto físico en el club se trabaja muy bien, en eso no tengo ninguna duda. Ha habido situaciones de lesiones que no podemos controlar. Hubo jugadores que tuvieron que entrar tras pasar mucho tiempo sin jugar porque estamos en una situación en la que no tenemos tantos efectivos del primer equipo como querríamos. Pero cuando entras en el verde tienes que estar a tope, independientemente de que puedas estar más fatigado o no o con alguna molestia".

"Clavería la semana pasada en un entrenamiento en el Ángel Carro sufrió una molestia en la rodilla, intentó probar, hizo casi todo pero seguía con molestias. Esta semana trabajó aparte y probará con el equipo, al igual que Señé. Espero que no sea nada y espero que estén disponibles".

"A Manu Barreiro le he visto salir a O Ceao para correr pero sin tocar balón. Lo que deseo es que toda la gente que esté lesionada esté cuanto antes, pero Manu no estará en este partido. Tengo que pensar en los que realmente van a estar y sacarles el máximo. Es importante que los lesionados estén bien cuanto antes por esa competitividad que se produce, además de los cinco cambios que se pueden hacer. Sería bueno tener a todos disponibles para que el equipo compita y mejore".

Vélez no recurrirá a los jugadores del Polvorín si no es necesario. "Entrar en el once inicial no es un tema del filial o del primer equipo, sino que siempre intento poner en el campo a los once que creo que lo pueden hacer lo mejor posible y el que entre será por mérito o por mil cosas. Lo que está claro es que no voy a traer a un chaval del filial para completar un banquillo si ellos tienen que jugar. Los chavales jóvenes necesitan minutos y si no pueden tenerlo en el primer equipo deben tenerlo en el filial".

Además, habló sobre la posición de Miguel Loureiro, que ha pasado de lateral a central. "Loureiro rinde en todas las posiciones en las que lo pongas porque es un jugador muy intenso, que atiende y quiere mejorar. La situación donde juegue es en función de la idea que tengamos del partido. Calavera lo ha hecho muy bien cuando ha jugado. La idea es tener varios en la posición que sabes que lo van a hacer bien y romperme la cabeza sobre quién va a jugar".