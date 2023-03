Íñigo Vélez: "Hay que plantear cada partido como si fuera el último"

Íñigo Vélez, entrenador del Lugo, valoró que el equipo debe jugar "cada partido" como "si fuera el último", que el cuadro rojiblanco ha interiorizado bien su idea de juego y que buscará mejorar en la efectividad ofensiva, ya que ve al grupo implicado y bien trabajado en tareas defensivas.

"Tenemos que plantear cada partido como si fuera el último. Hay que dejarse la vida en cada partido. En los dos partidos que llevo aquí el equipo ha ido con la idea que yo quería. Al final, cuando ganas, esa idea cala más que cuando no se hace. Pero mi función es que el equipo siga creyendo y que vaya a Cartagena con la intención de ganar y eso es lo que vamos a hacer", observó el vitoriano.

"Hay que hacer ocasiones. El otro día las tuvimos para matar el partido, no las marcamos y nos volaron dos puntos. Es verdad que el equipo hace ocasiones, pero luego la efectividad es otra cosa, eso es el fútbol, es lo que se paga y lo que intentamos mejorar a nivel colectivo e individual. Lo que me interesa y en lo que estoy contento es en que el equipo crea ocasiones. El gol es lo más difícil de conseguir en el fútbol", declaró Vélez.

"Estoy contento con la defensa porque el otro día, ante el Rácing, fueron muchos centros laterales, pero no fueron desajustes defensivos. La línea está bien trabajada. Ofensivamente el equipo lo que necesita es creer en que puede crear ocasiones y ser efectivos".

Sobre el partido ante el Cartagena dijo que: "Cada partido es un mundo, hay que tener en cuenta al rival y las estadísticas están para romperlas, como se suele decir. Somos conscientes de los datos, pero es cierto que el Cartagena comenzó siendo candidato al ascenso, luego estuvo un tiempo sin ganar, ganó en Ipurúa con un 0-3... El Cartagena es un equipazo, con jugadores de mucha calidad para la categoría. Será un partido muy complicado ante un rival de Segunda División que intenta estar cerca del play off y al que los últimos dos partidos no les salieron como pensaban. Es un rival a tener en cuenta, con individualidades y ante el que tendremos que hacer un gran partido".

El técnico del Lugo informó de que: "Tenemos varias bajas por las internacionalidades, por gente que está lesionada y gente que está saliendo de lesión. Siendo una semana corta es difícil que lleguen al cien por cien, pero esto es fútbol y si pasan este tipo de cosas hay que buscar soluciones y, en este caso, sacar el once más competitivo e ir a por todas".

Para tratar de paliar las ausencias podría recurrir al filial: "Desde que he venido han venido varios jugadores del filial por lesiones o porque otros jugadores no podían entrenar al máximo. Igual que Castrín hay más y que si tienen que jugar lo harán bien. El equipo les va a apoyar y es verdad que la línea defensiva es en la que más problemas estamos teniendo".

Vélez restó importancia al hecho de tener pocos días para preparar el duelo ante el Cartagena. "Al final el tiempo viene como viene y otras veces juegas de viernes a lunes. Es verdad que con esa última jugada en la que se te queda un mal sabor de boca quieres volver a jugar para ganar. Pero, por otro lado, es cierto que más tiempo nos daría más oportunidades de poder recuperar. Pero esto en el fútbol no vale. Tienes cuatro días para jugar y tienes que amoldar la semana para lo que viene y ver lo positivo. Lo positivo es que tenemos ganas de ganar en Cartagena por la sensación que se nos quedó el otro día en casa".

Sobre esa última jugada y la actuación arbitral ante el Rácing, Vélez recordó que: "Estábamos todos muy enfadados por la situación que se había dado. Fue un córner claro el anterior al del Rácing. Pombo le dio de forma clara al balón, pero no nos lo pitó y fue una acción en la que podía haber acabado el partido allí. Pero no fue solo ese córner, sino que hubo muchas dudas y antes esas dudas se pitaba a favor del Rácing. Luego fuimos a donde el árbitro y le protestamos. Yo le dije que cambiaba mucho el partido de pitar a favor ese córner o no. Luego expulsa a Secho por unas declaraciones que él no hizo. No digo que el árbitro nos haya escuchado, pero expulsa a un técnico mío por unas declaraciones que no hace y nos quedamos sorprendidos por el acta".