Íñigo Vélez: "Estamos deseando hacer las cosas bien"

Íñigo Vélez se mostró "contento" con el trabajo realizado por sus jugadores en las sesiones de entrenamiento realizadas hasta el momento y confía en que "el plan de partido" que ya tiene "pensado" fructifique en Mendizorrotza ante el Alavés para lograr un buen resultado. El técnico vasco insistió en que el equipo quiere "hacer las cosas bien" y en que un triunfo permitirá liberar a los futbolistas de su mal momento.

"Estaba claro que tenía tres sesiones de entrenamientos y tratamos de trabajar lo que creíamos que era lo más importante y lo hemos hecho. Hay mil matices que podríamos haber seguido trabajando, pero estoy contento de la predisposición de los jugadores, de como han ido los entrenamientos. El tema de las estadísticas no es algo que me preocupe porque este es nuestro primer partido. Tenemos la idea de intentar tener nuestro estilo, el que quiero que tenga mi equipo y, a partir de ahí, seguir", indicó el vitoriano.

"Este es un vestuario que está dolido por la situación que está atravesando. Ahora mismo tenemos que darle la vuelta a eso, que sean conscientes de que son capaces de hacerlo mejor de lo que lo estaban haciendo. El jugador tiene que ser capaz de darle la vuelta él mismo a su cabeza", valoró Íñigo Vélez.

Sobre el duelo frente al Alavés, el preparador rojiblanco indicó que: "Al Alavés lo he visto mucho en directo. Empezó muy bien, tuvo un bache y ahora está otra vez ahí arriba. Es un equipo muy compensado, con una plantilla que tiene muchas posibilidades de sistemas y de juego. El partido es muy complicado, ¿Cómo va a ser? Jugamos en Mendizorrotza, vienen de una derrota, querrán ganar ante su afición... Tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacerlo lo mejor posible y crecer. Analizamos al rival, lo conocemos perfectamente, pero tenemos que empezar por nosotros y estar más cómodos que las últimas semanas".

"Tengo claro cómo tenemos que jugar. Tengo un plan en la cabeza que quiero que salga, aunque eso a veces pasa y otras veces no. Nosotros tenemos que hacer un muy buen partido y ellos no a un nivel alto porque nosotros no se lo permitamos", añadió.

Vélez aseguró que el Lugo tendrá opciones de triunfo pese a que sufrirá ante el conjunto babazorro. "Vamos a sufrir en situaciones, porque en los partidos de fútbol no puedes controlarlo todo. Es una situación en la que vas a Mendizorrotza, ante un Alavés que está para subir de categoría. Los jugadores tienen que liberarse, centrarse en el partido del Alavés, e la idea que tenemos y hacerlo lo mejor posible con la idea de ir a ganar el partido"

"Lo normal es que el Alavés lleve el peso del partido, a día de hoy. Nosotros intentaremos aprovechar nuestros momentos. Cuando ellos estén mejor nosotros tenemos que hacerlo bien en defensa y en ataque plantarle cara al Alavés en su casa. Estamos deseando hacer las cosas bien".

"En la primera vuelta el Lugo le compitió muy bien, pero al final ellos acabaron ganando 1-2. Creo que han cambiado muchas cosas. Hernán era el primer entrenador y yo ya soy el cuarto. Más allá de eso, he analizado a todos los rivales porque me he dedicado a eso durante todos estos meses. Al final cada partido es un mundo y esperemos que salga lo que estamos deseando que salga".

El entrenador del Lugo destacó que sigue trabajando el aspecto mental, que es una de sus prioridades. "Seguimos trabajando en la situación emocional, porque es muy importante en estas vivencias. Hay que normalizar la situación en el sentido de que pueden venir situaciones que no nos favorezcan, pero nuestra idea es limpiar todo ese tipo de cosas y empezar de cero. No olvidas los partidos que has jugado, pero hay que quitar todo lo malo que han tenido para empezar de cero y sumar poco a poco y sentirse mejor emocionalmente".

"Son dinámicas y el Lugo ha entrado en una dinámica mala y por eso estoy aquí. Sabemos cómo es el fútbol y todo lo que parece un desastre con un buen resultado se arregla y al revés. Lo que necesitamos es estabilidad y que la cabeza esté limpia para competir y tratar de ganar".

Sobre su relación con el lateral Andoni López, exjugador suyo en el Amorebieta, declaró que: "A Andoni (López) lo conozco y cuando él firmó aquí le escribí para felicitarle y luego, casualidades de la vida, llegué yo. A Andoni lo conozco, pero como a otros muchos jugadores, incluso a algunos por jugar contra ellos como jugador. Al final, lo que hay que hacer es normalizar la situación, intentar que el ambiente sea lo mejor posible para trabajar. Al final, si ganamos todo será maravilloso, porque en el fútbol los resultados mandan".

Además, descartó a Señé para el partido. "Señé todavía no ha entrenado conmigo, por lo que no está para ir convocado".