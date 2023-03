Íñigo Vélez: "Vivimos una situación muy dura"

El técnico del CD Lugo, Íñigo Vélez, se mostró contrariado por la derrota del equipo y esa falta de puntería en la segunda mitad. "En la primera parte nos costó entrar, ellos tuvieron alguna ocasión y nos faltó tener más el balón; luego ya en la segunda mitad el gol que nos meten nos hace reaccionar un poco, creamos ocasiones pero al final las que tuvimos en esos minutos buenos no las metimos y ya con el equipo volcado nos llegó el segundo tanto y todo se terminó", comentó.

El entrenador rojiblanco insistió en que su equipo lo siguió intentando y lamentó una nueva derrota que deja las cosas cada vez más complicadas. "Lo que les pido es generar ocasiones, ya sabemos que el gol al final es lo más difícil del fútbol. En la primera mitad tuvimos algunas contras que con más pausa hubiéramos creado mas peligro. En la segunda mitad, lo intentamos con la gente que teníamos en el campo, lo bueno es que generamos ocasiones y lo malo es que queríamos ganar, veníamos con esa intención y finalmente no lo hemos conseguido", señaló.

Con el equipo en el último puesto de la clasificación, el técnico del equipo lucense insistió en que los suyos no bajan los brazos en ningún momento y que así es cada partido. "No me fijo en la clasificación, lo que vivimos es una situación complicada, muy dura, pero a nivel emocional es lo más importante, si bajamos los brazos sería un desastre y eso lo tienen mentalizado. Esto es fútbol y hoy (por el viernes) estamos jodidos, pero no cabe duda que la semana que viene vamos a competir, a luchar y a ir a por la victoria en el partido que tenemos ante nuestra afición", comentó.

Íñigo Vélez reconoció, una vez más, que le gustó más su equipo durante la segunda mitad de este encuentro. "Me ha gustado más la segunda parte, en la primera mitad tuvimos tener alguna llegada pero en la segunda parte tuvimos esa pausa de tener el balón, una vez que recibimos el gol nos liberamos y generamos el juego que queríamos, pero esto es lo de siempre, no las metes y en una acción a la contra te llega el segundo tanto, lo que ya es anecdótico, el objetivo era al menos ir a por el empate", indicó.

Luis Carrión, entrenador del Cartagena: "Tuvimos un desgaste para abrir el partido"

El técnico del Cartagena, Luis Carrión, estaba muy feliz con los tres puntos conseguidos por su equipo. "Era una victoria necesaria, el partido se dio como esperábamos, y esto es un triunfo más importante de lo que parece. Tuvimos un desgaste muy grande para poder abrir el partido; cuando lo logramos como que descansamos y así cualquier equipo te puede crear problemas, El duelo estaba para sentenciarlo en un contragolpe y lo logramos, pero muy tarde. En la primera mitad tuvimos ocasiones y nos faltó puntería porque las llegadas fueron claras después de unos buenos primeros 45 minutos. El primer gol nos dio liberación", dijo.