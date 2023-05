Iñigo Vélez: "Queremos despedirnos con una victoria"

El entrenador del CD Lugo, Íñigo Vélez, aseguró este viernes que el único objetivo del equipo en el duelo ante el Burgos de mañana (16.15 horas) es "despedir la temporada con una victoria" y que el equipo lleva "mucho tiempo en una situación complicada".

El vitoriano reconoció que la semana de entrenamientos ha transcurrido "con normalidad" pese a que, "a nivel mental, el equipo tiene una carga importante".

Sobre el rival del sábado el Burgos, apuntó que es un "equipo sólido, que rentabiliza lo que hace y que han hecho una temporada increíble para ser su segundo año en la categoría".

Preguntado por las ausencias en este último partido en el fútbol profesional, Vélez reconoció las bajas de Señé, por lesión, y de Clavería, por molestias. Joselu y Bruno Pirri, ambos lesionados con anterioridad, tampoco viajarán a la ciudad burgalesa.

Sobre su futuro, señaló que una vez que termine la campaña "nos sentaremos a hablar, será el momento de ver todo y tomar decisiones" y, preguntado por los jugadores de la cantera, comentó que los jóvenes "están aprovechando los minutos, y eso es algo muy bueno para el club".

Por último, y preguntado por su situación personal, aseguró estar "encantado" en la ciudad y que el "único problema" ha sido no lograr ningún triunfo desde que llegó al banquillo lucense. "El club me lo ha dado todo, la afición ha estado muy bien pese a los resultados, creo que tendríamos que haber sacado más cosas al equipo, pero me he sentido querido", finalizó.