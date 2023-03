Íñigo Vélez: "A peor no se puede ir. Confío en el equipo"

El nuevo técnico del Lugo, Íñigo Vélez de Mendizábal, cuarto del curso, aseguró en su presentación que la situación del equipo "no puede ir a peor" y que por ello confía en mejorar "partido a partido, en el día a día, y trasladar un mensaje de esperanza para que el equipo se sienta cómodo y se suelte".

El vitoriano reconoció que la permanencia del Lugo "es un reto muy complicado, sé que son muchos puntos, pero estoy convencido y por eso cogí el coche este miércoles. Creo que es posible, pero más allá de la salvación, que sería increíble lograrla el 28 de mayo, vengo a mejorar día a día, a ganar cada partido y que el equipo crezca desde ya".

El entrenador reconoció que ya mantuvo conversaciones con el Lugo en el pasado mercado de verano, pero finalmente el club decidió contratar al asturiano Hernán Pérez. "Conozco el equipo, tenía una idea de cómo jugar con el Lugo cuando me reuní en verano con ellos. Me fijo en la plantilla y luego decido. La idea no es otra que intensidad, apretar y alguna que otra variación a nivel de sistema o dibujo, pero no quiero dar pistas al Alavés".

Vélez insistió en que su idea es "trabajar y mejorar día a día y lograr una victoria que nos permita crecer". Para ello, "llego al Lugo para cambiar el ánimo, para creer y que los jugadores crean. Mi reto es salvar al equipo en doce semanas y solo pienso en el partido de este fin de semana".

Preguntado por los motivos que han llevado al Lugo a ser colista en la jornada 30, el nuevo técnico explicó que "se pueden analizar fallos, falta de suerte, pero la realidad es que es una plantilla muy buena, competitiva, que ha demostrado que vale para la categoría, que tiene nuevos jugadores muy interesantes pero es verdad que cuando vas último parece que todo está mal".

Íñigo Vélez prefirió no hablar del contrato, pero sí deslizó que existe la opción de seguir un año más en caso de lograr el difícil reto de la salvación. "Al mantenerse creo que se suma uno, el presidente lo sabe mejor. Pero me da igual, en el fútbol puedes firmar cuatro años y marcharte al día siguiente".

En este sentido, el presidente del Lugo, Tino Saqués, confirmó que el contrato es "hasta final de temporada" pero reconoció que "se ha hablado de opciones para la próxima en caso de seguir en Segunda".

El máximo accionista del Lugo, preguntado por los motivos de descartar a Íñigo Vélez el pasado verano, comentó que "en su momento todos pensamos que había otra opción, pero lo que nos habló nos dejó marca porque realmente demostró conocimiento de la plantilla".

Por otro lado, Saqués aseguró que, de momento, no contempla otro escenario que no sea seguir en la categoría de plata. "Cuando las matemáticas no den, trabajaremos en ello, pero estamos en el fútbol profesional y trabajamos para seguir aquí".

Sobre la posible venta del club, el presidente señaló que es "la misma música de siempre" y sobre la remodelación del estadio, comentó que "está en un proyecto preliminar, queda la última revisión y en breve dirá algo la Xunta, a ver si sigue adelante o no, pero estamos trabajando en ello".

Por último, Saqués celebró la entrada de público en el último duelo ante el Zaragoza (5.070 espectadores) y prometió medidas para "facilitar" que los aficionados llenen el Ángel Carro en este último tramo de la temporada.