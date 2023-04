Íñigo Vélez: "Nos estamos cargando el fútbol"

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Íñigo Vélez de Mendizábal, aseguró este sábado tras la derrota contra el Oviedo en el Carlos Tartiere (2-1), y preguntado por la expulsión directa de Gui Guedes, que situaciones así hacen "que nos estemos cargando el fútbol, la competición, porque no digo que no le haya pisado, pero en ningún momento le quiere hacer daño, ha ido por el balón y ha bajado la pierna". "De hecho, Luismi ha seguido jugando, yo creo que habría que analizar mejor estas situaciones porque la intención no es de hacer daño al rival", comentó el técnico vitoriano.

"Hay que aceptarlo, pero creo que hay que entender mejor el juego y diferenciar entre las entradas que sí van a hacer daño y las entradas que, como la de Guedes, que no lo pretenden", apostilló.

Vélez analizó el partido y reconoció que el Lugo entró "mal" en la primera parte. "Diría que el 1-0 nos viene hasta bien, porque nos hace despertar y entrar en el partido", aseguró. "Hemos empatado y en la segunda parte hemos entrado mejor, pero cuando mejor estábamos ha llegado el segundo gol del Oviedo en un error de marca. Al final no sufrimos, lo intentamos a balón parado y en transición, pero no hemos podido sacar los puntos. Estamos jodidos, pero ya pensamos en el siguiente partido", matizó.

Preguntado por la situación anímica del equipo, Vélez aseguró que sus jugadores están "jodidos" pero que la "idea" es la "misma, pensar en el siguiente partido más allá de la clasificación y las matemáticas".

Álvaro Cervera: "Tenemos 46 puntos, estamos lejos de los 50"

El técnico del Oviedo, Álvaro Cervera, no quiso lanzar las campanas al vuelo tras el triunfo ante el Lugo y aseguró que "el límite de los 50 puntos está por algo, tenemos 46 y aunque estamos más cerca que otros, hasta que no alcancemos esa cifra no estaremos tranquilos. Todavía estamos lejos", aseguró el técnico.

Cervera calificó de "anécdota" el hecho de su equipo no hubiera marcado dos goles en un mismo partido en toda la temporada. "No era una preocupación, era una realidad. Ya la hemos pasado, pero eso no quiere decir que tenemos gol. Era una anécdota que habrá que corregir en el futuro", aseguró.

Pese al triunfo, el entrenador del Oviedo prefirió rebajar la euforia sobre un posible acceso a la fase de ascenso, que hoy tiene a una distancia de nueve puntos a falta de 18 por jugarse. "No, lo he descartado por completo y lo hice después de los partidos contra el Villarreal B y el Burgos. Pensamos en la salvación y en nada más", comentó Cervera, que añadió que el equipo asturiano "va a sufrir en todos los partidos, no veo un duelo en el que lleguemos tranquilos al descanso. Somos un equipo que, por lo que sea, va a sufrir en todos los partidos", finalizó.