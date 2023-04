Íñigo Vélez: "Si llegamos a meter una… pero el resultado no nos vale"

Íñigo Vélez, entrenador del CD Lugo, afirmó este domingo tras el empate (0-0) con la Ponferradina que, si su equipo hubiera aprovechado alguna de las ocasiones que generó, la lectura del equipo sería diferente, pero reconoció que en la situación de los rojiblancos "el resultado" no le "vale".

"El partido salió como esperábamos: tener más paciencia con balón, tener ocasiones, que no nos generaran por dentro, pero no podemos estar satisfechos porque la idea era ganar y no lo conseguimos. Si llegamos a meter una de las llegadas estaríamos hablando de otra cosa, pero es lo de siempre, es el resultado, y no nos vale", indicó.

El técnico afirmó que la "sensación" que le dejó el partido es que el Lugo generó "más en área rival" y tuvo más balón, pero no rentabilizó sus ocasiones.

"El vestuario está jodido más allá de la situación clasificatoria porque queremos ganar. Hicimos partidos, sobre todo los dos de casa, para haber merecido ganar", expuso el preparador vasco.

El Lugo, colista de LaLiga SmartBank, está a doce puntos de la permanencia con 24 por disputar y el viernes que viene repetirá en el Anxo Carro, esta vez ante el Tenerife.

"Tenemos que ver que hicimos cosas bien pero no nos dio para ganar y la semana que viene hay que hacer eso mismo y tener más efectividad", precisó.

David Gallego: "Era una oportunidad muy buena y no pudo ser"

David Gallego, entrenador de la Ponferradina, lamentó que su equipo desperdiciara ante el Lugo en el Anxo Carro (0-0) "una oportunidad muy buena" para ponerse a un punto de los puestos de permanencia.

"Pasaron pocas cosas en las áreas. Nuestra intención era ser muy ambiciosos, sabíamos que era una oportunidad muy buena para acercarnos a los puestos que dan la salvación y no pudo ser", indicó en la rueda de prensa posterior al partido.

El técnico afirmó que tenían "claro dónde hacerles daño" a los lucenses, pero en la práctica no fueron capaces de hacerlo.

"Tenemos que valorar que conseguimos un punto, que no es lo que queríamos, y que estamos un punto más cerca. Es la lectura positiva", declaró.

El entrenador de la Ponferradina agradeció el apoyo de los aficionados (cerca de mil en Lugo) y les pidió que no "abandonen" al equipo.

"Quedan 24 puntos en juego y estamos a tres de la salvación", dijo con la esperanza de lograr el billete de la continuidad en LaLiga SmartBank.