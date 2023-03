Íñigo Vélez: "Este es el camino que queremos"

El nuevo entrenador del Lugo, Íñigo Vélez de Mendizábal, indicó tras el partido ante el Alavés que se saldó con un meritorio empate, que el plan que había pensado le salió y que la imagen y el juego ofrecido en Mendizorrotza, es "el camino que queremos".

"No solo ha sido el esfuerzo defensivo. En la primera parte estuvimos muy bien. Nos salió lo que queríamos, que era robar y tener velocidad arriba con Javi Avilés y tuvimos un par de disparos desde fuera del área. En la segunda parte tuvimos otras dos ocasiones. Este es el camino que queremos. Sabemos que es complicado", valoró el nuevo preparador del conjunto rojiblanco.

"El Alavés también tuvo sus ocasiones. Óscar (Whalley) estuvo muy bien, pero creo que las sensaciones no solo fueron defensivas, sino que se han visto las ganas que tenemos de ir a por los partidos, aún sabiendo que es complicado el reto que tenemos por delante", añadió el entrenador vasco del conjunto rojiblanco.

Íñigo Vélez aseguró que el equipo cumplió con lo que había ensayado durante los tres entrenamientos que había dirigido tras su llegada al club el martes. "Llevo tres entrenamientos con los jugadores y les pedí una serie de cosas que vi en el campo. Sé que soy muy exigente a la hora de defender y hay que correr mucho, pero la predisposición que han tenido y cómo lo han hecho me muestra que este es el camino, independientemente de que hayamos empatado en Mendizorrotza. Yo lo que quiero es que sigan con esta idea y evitar pensar más allá del siguiente partido".

Vélez de Mendizábal explicó que le pidió a la plantilla que jugara con más calma frente a un Alavés, al que calificó de "equipazo". "Les pedí que se quitaran la presión. Les dije que había que ir a ganar, que era solo un partido y creo que el equipo tuvo buenas sensaciones y eso puede permitirnos ir a más. El Alavés es un equipazo que tuvo ocasiones para meter gol y no lo hizo. No es fácil ganar en esta categoría".

"Empezamos con una referencia arriba y acabamos con dos pequeños porque sabíamos que el Alavés en la segunda parte iba a apretar y teníamos la ilusión de que con esos jugadores podíamos marcar en una contra. Sabíamos que íbamos a sufrir. Los partidos los planteas de una manera y a veces salen como los planteas, como ha pasado hoy (por el sábado)".

El entrenador vitoriano se mostró feliz de haber debutado en el banquillo del Lugo en su ciudad natal. "Estos días han sido un poco de locura. Firmé por el Lugo el martes y, casualidades de la vida, a los tres días volví a Vitoria. Trabajé muchas cosas con el equipo, traté de hacerles creer y darles la vuelta a la situación, porque, desgraciadamente, el equipo está último en la situación. Luego me planté en Mendizorrotza y me dí cuenta de que estaba jugando contra el equipo de mi ciudad y sí es especial. No voy a olvidar nunca que el debut con el Lugo como entrenador fue aquí. Como jugador nunca había jugado aquí y como entrenador es la primera vez que estoy aquí. Fue un día especial".