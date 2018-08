Inicio con pedigrí para un Lugo preparado

Las bufandas y las banderas volverán al Ángel Carro. Los jugadores se colocarán las botas, se ajustarán las medias y se enfundarán la camiseta más de dos meses después. El colegiado se llevará el silbato a la boca a las 19.30 para dar el primer inicio a la Liga al lado del Miño. La temporada 2018-2019, la más complicada por competencia y de más prestigio en la tabla, se inicia en Lugo con un equipo de pedigrí: el Málaga.

Será un comienzo exigente con un club que jugó la Champions League cinco años atrás y que deberá resetear sus objetivos tras un descenso inesperado la pasada campaña.

El conjunto andaluz propondrá un ejercicio de máxima concentración para los rojiblancos, que tratarán de que el pistoletazo de salida de la campaña no sea con una decepción.

Porque no saben qué es perder en un primer partido en Segunda desde el retorno a la categoría de plata en 2012. Aquel año, el gol de Manu de penalti ante el Hércules supuso un triunfo de bienvenida a Segunda 20 años después e inauguró una buena racha que dice que los lucenses no pierden en el partido inicial de la competición.

La clave: el técnico Javi López podría apostar por el 4-4-2 para su debut ante el Málaga

Tampoco ganan desde aquella 2012-2013. Cinco empates —tres sin goles en casa y dos 2-2 en Oveido y Tarragona— adornan una trayectoria en los debuts lucenses.

Con un verano de rodaje y toma de contacto con un nuevo preparador y un nuevo sistema, el Lugo parece listo para comenzar a puntuar en la Liga a pesar de la inesperada derrota ante la Ponferradina (0-2) en el último partido de la pretemporada.

Durante los encuentros estivales se pudo observar el empleo de un sistema con dos delanteros por delante del tradicional 4-2-3-1 utilizado antaño por Quique Setién, Luis César Sampedro o Francisco Rodríguez. Este parece ser el esquema inicial, aunque podría haber hueco para un dibujo con un mediapunta si entra en el once Campillo junto a Iriome o Juan Muñiz.

Enfrente, Javi López tendrá a un Málaga todavía en construcción. La tardanza en confeccionar una plantilla todavía en obras impedirá a Juan Ramón López Muñiz tener a una máquina engrasada, lo que puede ser una ventaja para el Lugo.

Hasta diez jugadores han incorporado los andaluces a su vestuario y todavía le restan por llegar tres o cuatro más. Un buen lavado de cara para un equipo que partirá en el furgón de favoritos para ocupar uno de los dos primeros lugares de la clasificación y ascender a Primera División.

Para enfrentarse a los albiazules, Javi López contará con todos sus futbolistas disponibles salvo Campabadal, aún sin ritmo tras su lesión de rodilla.

Juan Carlos estará en la portería, con Leuko en el lateral derecho. Bernardo Cruz apunta a ser el central diestro, mientras que Miguel Vieira o José Carlos se jugarán la otra plaza al lado del cordobés. Kravets o Luis Ruiz serán el lateral titular en el costado zurdo.

En la sala de máquinas rojiblanca, Fernando Seoane volverá a ser indispensable en la medular, mientras que su compañero de línea podría ser el georgiano Aburjania, Sergio Gil o un recuperado Carlos Pita.

La parcela ofensiva comenzará en la segunda línea, donde Iriome y Juan Muñiz parecen destinados a ocupar los extremos del Ángel Carro. En caso de que López apueste por Campillo y no por Dongou, el sistema podría ser un 4-2-3-1. Si es el camerunés o Cristian Herrera el elegido para acompañar a Jona arriba, el dibujo será el 4-4-2 más utilizado por el técnico del club rojiblanco tras su desembarco en la ciudad amurallada.

El rival: el Málaga se aferra a la estrategia y a la zaga para puntuar

El preparador del Málaga, Juan Ramón López Muñiz apostará por la estrategia, la firmeza defensiva y el acierto en las ocasiones de gol para puntuar ante el Lugo en el Ángel Carro.

El conjunto andaluz viajó a la ciudad lucense con 20 jugadores convocados, entre los que no están recientes fichajes como los centrocampistas Dani Pacheco y el sueco Sead Haksabanovic, ni otro de los que ofrecieron un buen rendimiento la pasada temporada como el centrocampista chileno Manuel Iturra.

Tampoco fueron citados los venezolanos Juanpi Añor y Roberto Rosales ni Miguel Torres, que no cuentan para Muñiz, y son bajas, además, los defensas Diego González e Iván Rodríguez, que deberán cumplir un partido de sanción que arrastran de la última campaña. Además, el Málaga anunció el viernes la incorporación del delantero marfileño Mamadou Koné, de 21 años, quien debutó profesionalmente en el Rácing de Santander y pasó por las filas del Oviedo y el KAS Eupen belga.

Javi López: Tenemos que fijarnos en nuestro propio juego

IMPRESIONES. El entrenador del Lugo, Javi López, destacó que prefiere que sus jugadores tengan clara su identidad y apuesten por su propio juego más que por adaptarse al estilo con el que el Málaga tratará de puntuar en el Ángel Carro.

"Creo que uno se tiene que fijar más en su propio equipo. Lógicamente, al final el rival condiciona detalles en función de cosas que puedes ver que son mejores para determinados partidos. Pero lo importante es guardar tu identidad, tu idea y tratar de amoldarte lo menos posible a los rivales. Nosotros variaremos en función de que nos convenga por nuestros propios jugadores, pero no por adaptarnos demasiado al rival", valoró López, quien aseguró que el grupo llega "bien, prácticamente sin lesionados".

Sobre el rival, el Málaga, el preparador catalán indicó que: "es un muy buen equipo, uno de los importantes, de los recién descendidos y por tanto con una gran plantilla. Cuentan con un buen bloque entrenado por un preparador que sabe lo que es esta categoría y que consiguió un ascenso. A mí me parece un equipo, por nombres, importante, y después me parece un bloque sólido. Por lo que demostró en pretemporada es un equipo que no encaja mucho y que siempre está bien organizado".

Para el barcelonés es "posible" que sea positivo enfrentarse en la actualidad a un equipo recién descendido, por su falta de adaptación a la categoría. "Al final, después del partido, el resultado es el que dirá si estuvo bien enfrentarte en esta jornada o no. En principio a mí no es una cosa que me llame demasiado la atención los enfrentamientos, los rivales o el calendario. Al final te vas a enfrentar contra todos y en cada jornada va a haber sus connotaciones positivas o negativas, porque así va a ser. Por bajas, por sanciones, por lesiones... Lo que vaya viniendo lo vamos a ir trabajando", destacó el preparador rojiblanco.

López se refirió a la afición lucense y envió un "un mensaje de ilusión". "Empieza una nueva temporada que va a ser compleja por la cantidad de equipos importantes a los que nos vamos a enfrentar en la misma. Un equipo como el Lugo, que es orgulloso, va a dar mucho trabajo y buenas tardes de fútbol. Va a competir en esta Liga tan importante y creo que lo va a hacer exitosamente".