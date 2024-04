Breogán, infortunio en todas las vertientes: tercer hermano de un jugador que fallece este año

El CB Breogán emitió este domingo un comunicado tras el encuentro ante el Baskonia en el que acompañaba en el sentimiento al jugador celeste Justin Robinson por el reciente fallecimiento de su hermano.

Asimismo, agradecía la "profesionalidade" y "compromiso" del baloncestista estadounidense con la entidad por haber querido participar en el partido de Vitoria pese a ser ya conocedor de tan "mala nova".

"Conta con toda a nosa forza e ánimo, Justin. DEP", finalizaba el oficio emitido por el club breoganista.

Todos os que formamos o CB Breogán acompañamos no sentimento ao noso compañeiro Justin Robinson tras a triste nova do falecemento do seu irmán. pic.twitter.com/xC0nDVNxtu