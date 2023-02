3-0. La inferioridad del Lugo lo deja sin puntos en Canarias

Los brotes verdes que salieron ante el Ibiza se marchitaron en Gran Canaria. No soportaron el talento de la UD Las Palmas, que fue el DDT que acabó con las sensaciones de hace una semana. Porque pasar del colista al líder fue demasiado por el Lugo, que volvió a una derrota previsible ante una diferencia demasiado grande. La sexta jornada sin ganar y la quinta caída en este 2023 deja al conjunto rojiblanco al borde del abismo, con el rosario en las manos para que la Ponferradina o el Rácing no sumen los tres puntos.

Los tantos de Pejiño, Loiodice y Loren fueron una losa, otra más, para un equipo que pudo competir apenas media hora, pero que estuvo a merced de su rival el resto de los minutos, consciente de su inferioridad, incapaz de mirar a los ojos a un grupo con pinta de Primera División.

No sirvieron las buenas intenciones, ni haber cumplido con el plan, ni cambiar el sistema. No fue suficiente con el trabajo colectivo, ni la solidaridad de todos. No llegó con la idea para reducir el inmenso talento de un líder que jugó con el Lugo y marcó casi cuando quiso.

Le bastó con un acelerón de quince minutos a la UD Las Palmas para dejar casi solucionado el duelo en el primer tiempo. Sabían los hombres de Xavi García Pimienta que cuando Moleiro, Pejiño y Jonathan Viera se juntaran de poco habría servido todo lo que el cuadro rojiblanco había hecho bien hasta ese instante.

Porque el Lugo de Joan Carrillo compitió con lo que tuvo, cuanto pudo y hasta que su rival decidió que ya era suficiente. Compareció con un 4-3-3 el técnico catalán, que cambió el diseño para que el trío de arriba —con Sebas Moyano de nueve y Baena y Avilés en los costados— tratara de apretar a la zona de creación canaria. El trío de dentro, con Clavería de pivote y Señé y El Hacen de volantes, buscó interrumpir la creación de Viera. Lo consiguió durante muchos minutos gracias a su solidaridad y voluntad estajanovista. Atrás, el cuarteto lograba mantenerse a salvo, bien plegado en su espacio.

En lo ofensivo, los balones directos sobre las carreras de Sebas Moyano produjeron una buena ocasión al inicio, en la que el cordobés logró plantarse ante Álvaro Valles tras un pase en largo de Bruno Pirri. Pero el meta le ganó la partida.

Le duró la calma media hora al Lugo. Fue el tiempo que la UD Las Palmas tardó en desperezar su calidad para hacer daño. Se le afiló el colmillo a Viera, se le asociaron Pejiño y Moleiro y llegó el fundido en negro.

Whalley salvó dos ocasiones de Pejiño antes de que el centrocampista hiciera el 1-0. Llegó tras un robo a Avilés. La contra se generó en un instante. El balón acabó en las botas de Viera, que vio a su compañero incorporado por el latifundio dejado por Zé Ricardo para batir al meta aragonés.

Con timidez avanzó el Lugo, pero su enemigo ya estaba desatado. Llegaron Cardona y Moleiro para probar la calma de la parte de atrás lucense, que sobrevivió hasta el 45. Ahí, de nuevo desde la izquierda, el equipo local trenzó una jugada que Moleiro agarró tras un rechace de la zaga para dejársela a Loiodice, que puso tierra de por medio.

Era una misión casi imposible. El marcador, cruel y duro, identificaba la inmensa diferencia entre los dos equipos. El césped lo mantuvo tras el entretiempo, que apenas sirvió al Lugo más allá de intentar un gol que lo metiera en el duelo.

Alguna carrera de Sebas Moyano fue el indicio de cómo buscaba el cuadro lucense la remontada. No sirvió de mucho, porque su contrario aceleró el juego y el equipo rojiblanco puso los pies en su propio terreno.

Arrinconado, sufría la circulación de la UD Las Palmas, con un Moleiro imperial. Al cuarto de hora el Lugo ya sabía que no podría puntuar.

Encajó el tercero en una falta botada por Jonathan Viera. El balón se enredó en el área pequeña sin que nadie despejara. El cuero pegó en las piernas de Loren y acabó en la red de Whalley. Fue un gol sucio, casi impropio para un equipo como el canario. Pero constató que no había nada que hacer. Tan solo evitar la goleada, un marcador sonrojante y doloroso para el futuro inmediato.

Whalley lo evitó ante Moleiro. La clemencia de la UD hizo el resto en el tramo final.

UD Las Palmas: Álvaro Valles, Álex Suárez, Coco (Lemos, m.84), Curbelo,,Sergi Cardona, Fabio, Loiodice, Jonathan Viera (Kaptoum, m.84), Pejiño (Á. Jiménez, m.63), Moleiro (Clemente, m.70), Loren (M. Cardona, m.63).

Lugo: Whalley, Loureiro, Alberto, Bruno Pirri, Zé Ricardo (A. López, m.61), Clavería (Gui Guedes, m.55), Señé (M. Barreiro, m.55), El Hacen, Javi Avilés (Scepovic, m.61), Baena (Cuéllar, m.55), Sebas Moyano.

Goles: 1-0, m.30:Pejiño. 2-0, m.45: Loiodice. 3-0, m.59: Loren.

Árbitro: Cordero Vega (Comité de Cantabria). Amonestó a Fabio y Sergi Cardona por la UD Las Palmas y a Loureiro por el Lugo.

Incidencias: Partido disputado en el Estadio de Gran Canaria. 18.738 espectadores.