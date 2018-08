La incógnita de Ramón Azeez

El culebrón veraniego de Ramón Azeez no finalizó con el inicio del campeonato. El futbolista nigeriano, que sigue en la rampa de salida, y al que Javi López no quiso ni mencionar en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Málaga, continúa en el punto de mira de varios clubes que ven como su periplo en Lugo está a punto de llegar a su fin.

Getafe y Leganés parecen haber frenado un tanto su puja por Azeez, a pesar de que el conjunto pepinero continúa en el intento por incorporar a su plantilla a un centrocampista de corte defensivo, después de ver como Nemanja Radoja, jugador del Celta, no acaba de decidirse por aceptar la oferta del club madrileño. Los que si estarían pendientes del futuro de Ramón Azeez serían el Rayo Vallecano y el Trabzonsport turco, a los que se ha sumado recientemente el Deportivo de la Coruña.

El conjunto blanquiazul estaría interesado en hacerse con los servicios del africano, pero esta operación tendría como condición la salida de Michael Khron-Dehli del cuadro herculino. El centrocampista danés se encuentra comprometido con el club y su intención es quedarse en el Deportivo, pero cuestiones familiares podrían alejarlo de la entidad que preside Tino Fernández rumbo a Holanda.

Al nigeriano no le faltan los pretendientes, pero parece que ninguno de ellos está dispuesto a pagar la cantidad que reclama el conjunto rojiblanco por un jugador que la temporada pasada fue clave en los planes de Francisco, y que durante la primera vuelta del campeonato destacó como uno de los mejores jugadores del conjunto lucense. Azeez continúa entrenando con el grupo, pero la situación de indisciplina en la que se vio inmiscuido a principios de la pretemporada parece que le dejó un rédito bastante negativo en su relación con la zona noble del Ángel Carro.

La no convocatoria del ex del Almería para el encuentro ante el Málaga, y las palabras de Javi López etiquetando la situación del nigeriano como un "caso especial", acentuaron todavía más los rumores sobre el futuro inmediato del futbolista, que en estos momentos está más fuera que dentro del club. A nivel deportivo, la baja de Ramón Azeez supondría quedarse sin un recambio para Fernando Seoane, que sería el único mediocentro de corte defensivo de la plantilla de salir definitivamente el africano. Pita, Aburjania y Sergio Gil responden a un perfil de centrocampistas de creación y no tanto de contención.

En el encuentro ante el Málaga que daba inicio a la competición, Javi López ofreció minutos a los cuatro mediocentros, una situación que unida a la ausencia de Azeez en la convocatoria, clarifica los intereses del técnico en esa parcela del campo. El mercado se cerrará el 31 de agosto y hasta esa fecha, el nombre de Ramón Azeez estará en el disparadero.