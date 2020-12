Un impulso universal: Nikolay Gryzain se suma al segundo Rallye de A Mariña

La presencia del joven piloto ruso Nikolay Gryazin, habitual del campeonato del mundo de rallyes, supone un considerable impulso para la segunda edición del Rallye Recalvi A Mariña Lucense, que se disputará el sábado en los municipios de Viveiro -donde estará situado el parque cerrado; O Vicedo, Xove y Cervo. En estos tres municipios será donde se desarrollen los nueve tramos cronometrados, tres en cada uno.

"El equipo de Gryazin se puso en contacto conmigo cuando estaba disputando el Rallye de Canarias para interesarse en las peculiaridades y características de esta prueba, como el número de pilotos o el formato. Lo que ya fue toda una sorpresa acabó por consumarse el lunes pasado cuando su equipo me anunció su intención de competir y se inscribió formalmente para participar", aseguró Nacho Dávila, presidente de la escudería MixRally, organizadora del evento, junto a la Federación Galega de Automobilismo y con la colaboración de la Xunta de Galicia, Diputación de Lugo y los Concellos de Viveiro, Xove, Cervo y O Vicedo.

Grayzin, ganador del Rallye de Polonia, entre otras carreras destacadas, será uno de los 75 pilotos que tomarán parte en una prueba que además tiene el aliciente extra de decidir el campeonato gallego de 2020.

El piloto ruso, cuyo equipo lleva ya días en Viveiro preparando el coche para la prueba, no opta al título autonómico al no haber disputado ninguna de las dos carreras anteriores, pero sí que puede ser juez en caso de ganar, ya que sumaría 280 puntos y ello haría campeón a Víctor Senra, líder actual. Su presencia también anima al resto de competidores, según aseguró el propio Senra. "A presenza de Gryazin é un gran aliciente, non sempre hai a oportunidade de medirse a un piloto da élite mundial, permitirá saber o nivel que temos", aseguró.

Además de Gryazin y Senra, la nómina de favoritos incluye al actual ganador de la prueba, Iago Caamaño, que se impuso en la primera edición tras una gran remontada ante Alberto Meira, otro de los candidatos a pelear en los primeros puestos. También hay pilotos de la provincia que tratarán de estar entre los mejores, como es el caso de Francisco Dorado, que hizo un gran Rallye San Froilán, o Adrián Díaz, otra de las grandes bazas lucenses.

La jornada de mañana se destinará a las verificaciones administrativas y técnicas, publicándose a las 21.00 horas la lista definitiva de pilotos que tomarán la salida el sábado. A las 8.00 de la mañana se iniciará la prueba y el último tramo comenzará a las 19.27 horas, en Cervo.

SIMILAR RECORRIDO. El recorrido de esta segunda edición del rallye será muy parecido al de la primera, con idénticos tramos en Xove y Cervo y con algún cambio en O Vicedo, precisamente uno de los puntos fuertes para los aficionados. "Es una zona muy bonita para presenciar la prueba, ya que hay puntos donde se ve la ría al fondo en el paso de los pilotos", explicó Dávila.

Los interesados en ver la prueba deben apuntarse en la página web

El director del Rallye de A Mariña Lucense, Nacho Dávila, explicó que el público que quiera presenciar la prueba deberá inscribirse en la página web oficial de la prueba: rallyemarina.wordpress.com, en la sección de covid. Dávila también anuncia que los aficionados no podrán entrar en el parque cerrado de Viveiro, donde estará instalada la carpa para los pilotos y los coches, aunque sí podrán verlos desde fuera. Además, en cada equipo, también por las restricciones de la pandemia, solo podrán estar el piloto, el copiloto y tres mecánicos. Todas las medidas adicionales pueden verse también en el área de covid de la página del rallye.



Agradecimientos

Dávila también quiso agradecer el apoyo recibido por parte de los concellos de Xove, Viveiro, Cervo y O Vicedo y destacó el papel de la Guardia Civil y la Xunta de Galicia a la hora de eliminar algunas trabas burocráticas que se presentaron y que llegaron incluso a poner en peligro la disputa de la prueba.