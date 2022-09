El Fondo Norte, un impulso para el Lugo

El estadio Ángel Carro contará con la tan ansiada grada de animación. La misma estará operativa ya para el encuentro que disputará el conjunto rojiblanco este domingo a partir de las 16.15 horas ante el Real Oviedo.

El club hizo ayer oficial mediante un comunicado que el estadio rojiblanco contará con un sector de animación para que los aficionados pueden introducir elementos como banderas y bombos para apoyar así a su equipo en los partidos como local. Se trataba de una petición de las peñas del equipo rojiblanco y finalmente podrá llevarse a cabo después de unas jornadas de negociaciones que culminaron en el día de ayer con un acuerdo en las condiciones para llevarla a cabo.

Los aficionados ya habían mostrado con anterioridad su pesar y malestar por no poder acudir al Ángel Carro y ayer, a los pocos minutos de hacerse oficial la noticia, la federación de peñas del Lugo mostraba su satisfacción en Twitter. «Despois dun longo proceso de negociación co club alédanos anunciar que por fin será posible a introdución de elementos de animación no fondo norte do Anxo Carro. O domingo fagamos do noso estadio unha caldeira», dice la nota.

El club, a través de su presidente, Tino Saqués, requirió la necesidad de la misma durante la reunión de la comisión delegada de la Liga y finalmente la petición fue atendida. Durante el día de ayer se celebraron así reuniones con la Liga y también con las peñas rojiblancas para cerrar el acuerdo. Además, como es lógico, todo contó con el beneplácito del responsable máximo de seguridad de la Liga, Florentino Villabona.

Los aficionados podrán acudir así al sector 23 de la grada de Fondo Norte para, por fin, poner en marcha algo muy deseado por parte de los seguidores y que puede suponer un fuerte apoyo para el equipo en los encuentros. Desde el club consideran que, pese a la premura, no habrá problema alguno en poner operativa dicha grada.

Por otra parte, las taquillas del Ángel Carro estarán abiertas de cara al encuentro entre el Club Deportivo Lugo y el Real Oviedo, en el mismo día del partido a partir de las 10.00 horas y hasta el minuto 60 del choque; con entradas disponibles tanto para la afición local como para la visitante.