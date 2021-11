El pívot congoleño Jordan Sakho protagonizó un buen encuentro ante el Ucam Murcia y, además, con un espectacular tapón sobre una penetración del alero Chris Czerapowicz firmó una de las jugadas más destacadas de la octava jornada de la Liga Endesa.

Sakho se muestra féliz por su rendimiento pero asegura que lo considera realmente importante es el triunfo del Río Breogán. "Yo estoy aquí para ayudar, para sumar junto a mis compañeros. Intentamos ayudarnos todos para ganar todos los partidos que podamos. Que haya jugado bien me alegra pero, desde luego, lo primero y lo verdaderamente importante es que el equipo gane", dice.

El triunfo ante el Ucam Murcia acabó con una serie de tres derrotas del conjunto breoganista y, además, le mantiene en la zona noble de la clasificación. "Creo que fue un buen partido aunque hubo algo de jaleo. De cualquier forma, lo importante era ganar y lo conseguimos. Estuvo bien y más ante nuestro público. Estamos felices", comenta el pívot.

"El Breogán no es un club pequeño como se dice por ahí. Es todo lo contrario: es grande y tiene un gran proyecto"

LOS INCIDENTES. Con respecto a los incidentes que se produjeron en el partido del pasado domingo, Sakho tiene muy claro lo que ocurrió. "El partido fue duro, es evidente. El Ucam Murcia es un gran equipo que juega muy bien y que juega duro, pero nosotros también. Dos equipos que juegan duro y se encontraron después de una falta antideportiva de Rojas que pisoteó a mi compañero Trae Bell-Haynes. Sadiel Rojas juega así, pero una cosa es jugar duro y otra es jugar sucio. En la tangana había compañeros allí y fui a defenderlos", explica Sakho.

El pívot del Río Breogán se enfrentó al dominicano del Murcia en otras ocasiones pero "nunca he tenido problemas con él". "Él es así, juega así, es su manera de jugar, tiene su energía, pero lo que no se debe de hacer nunca es entrar en su juego porque si lo haces sales perdiendo. Contra Rojas hay que jugar con cabeza", señala.

Jordan Sakho fue el último jugador del Río Breogán en incorporarse a causa de haber disputado el Afrobasket con su selección, la República del Congo. Esto, explica el jugador, "hace que cueste un poco más adaptarse". "Llegué cuando los demás llevaban un mes trabajando y cuesta entrar en el juego del equipo. Pero poco a poco lo voy haciendo y siento que mejoro cada día con el apoyo del cuerpo técnico", comenta.

El congoleño, que antes de jugar en Lugo lo hizo en Burgos y Manresa, dice encontrarse "muy bien en el Breogán" y destaca que "el Breogán no es un club pequeño como se dice por ahí, es grande y tiene un gran proyecto. Me siento bien, muy cómodo en el equipo y en la ciudad. También con el público porque siempre apoyan. Me gusta jugar aquí".

Con respecto a la plantilla y sus posibilidades, Sakho dice que "tenemos un buen equipo y estamos en el buen camino". "Lo estamos haciendo bien aunque hay muchos jugadores en nuestro equipo que debutan este año en la Liga Endesa. Pero trabajamos mucho y estamos mejorando cada día y se nota como todos ya estamos conectados" finaliza el pívot.