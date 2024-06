Impasse en el Río Breogán

El Río Breogán está viviendo un compás de espera en el ámbito deportivo, lo que no es equivalente a estar parado. La dirección deportiva del club lucense presentó una oferta de renovación a cinco jugadores que vistieron la celeste la temporada que acaba de concluir —Sergi García, Matas Jogela, Stefan Momirov, Anthony Polite y Toni Nakic—. Consecuentemente, aguarda su respuesta para conocer la senda a seguir en la composición de la plantilla para el curso 2024-25.

A día de hoy, cinco baloncestistas tienen contrato con el equipo: los hermanos Quintela y Jordan Sakho y los recién fichados Charlie Moore y Dragan Apic. Los tres primeros tienen en su contrato una cláusula de salida, que el club no ejercerá, pues cuenta con ellos. Queda en el aire la posibilidad de que sean los propios jugadores los que se desvinculen de la entidad celeste, tal y como aconteció recientemente con Juan Fernández, que firmó por el Básquet Girona.

La programación de la plantilla, como está dicho, depende en buena medida de la continuidad o no de los cinco jugadores que tienen la propuesta de permanecer un año más en la ciudad de la muralla encima de la mesa.

El puesto de base ya estaría apuntalado si García decidiese continuar en el equipo breoganista, algo que el mallorquín siempre ha considerado una importante opción —"nunca le diría no al Breogán; desde el primer día me he sentido querido aquí", comentó el balear en la entrega del premio Estrella Galicia al jugador más destacado de la plantilla en la temporada regular.

#ForzaBreo 🏀 Nace @Breo_ganaS, la sexta peña del @CBBreogan



► Toda la junta directiva está formada por mujereshttps://t.co/KPhVCwpXMH — El Progreso de Lugo (@elprogreso_Lugo) June 13, 2024

En ese supuesto, el equipo dispondría de un trío de garantías en la dirección para encarar el próximo curso en la ACB: Moore-García-Érik Quintela.

En busca de un escolta

La dirección deportiva del club está buscando en el mercado un escolta con un perfil similar al del estadounidense Ben McLemore —el de Misuri, aun con sus altibajos en el lanzamiento en los 18 encuentros que disputó en la Liga Endesa, justificó su fichaje y acabó siendo el máximo anotador del Breogán, con 12,2 puntos de media por choque—, esto es, un manejador, talentoso y con puntos en las manos.

Esta nueva incorporación, junto a los polivalentes Sergi Quintela, Jogela y Momirov serían los exteriores del cuadro lucense. Disponer de jugadores tan versátiles le aportaría al entrenador Veljko Mrsic un buen elenco de posibilidades tácticas.

En cuanto al juego interior, hay dos puntos de referencia que marcarán la senda a seguir: la llegada de Apic y la posible continuación de Nakic en el equipo. El serbio llegó para sustituir a Juan Fernández, aunque sus características de juego a priori son dispares. Apic no aporta la amenaza en el lanzamiento exterior del argentino —solo intentó un tiro desde más allá de la línea de 6,75 metros durante los 14 encuentros que disputó en el Le Mans francés, su último destino—, pero tiene más oficio y juego en el poste bajo que el de Santa Fe. Ambos, eso sí, son multifuncionales y pueden actuar de 'cuatro' o 'cinco'.

El hipotético dúo Nakic-Apic como ala-pívots del equipo afianzaría esta posición. Polite, como demostró el curso pasado, puede jugar circunstancialmente como 'cuatro', incluso con capacidad defensiva; y Apic podría actuar puntualmente como 'cinco'. En esta coyuntura que se acaba de describir el club probablemente buscaría un pívot para acompañar a Sakho —la intención es también que el congoleño gane protagonismo esta campaña— en esa posición, cuyo perfil podría ser similar al de Mouhamet Diouf.

Continuidad de los cinco

La clave en la confección de la plantilla, por consiguiente, está en la continuidad de los cinco jugadores referidos —ocho si contabilizamos los tres que tienen contrato en vigor—, lo que supondría además de lo expuesto una ventaja añadida: todos conocen a Veljko Mrsic, su estilo de juego y su forma de trabajo. No es lo mismo iniciar el trabajo en pretemporada con una base de jugadores que tener que recomenzar.

El club, pues, trabaja en la las renovaciones y paralelamente sondea el mercado. Mientras no se confirmen las primeras, todo son castillos en el aire.