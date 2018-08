Natxo Lezkano se muestra con ilusión desde el inicio

El entrenador del CB Breogán, Natxo Lezkano, se mostró el viernes satisfecho con el grupo de trabajo para esta campaña y dio valorar al hecho de mantener un buen número de jugadores del año pasado y la apuesta por gente llegada de la LEB.

"Creo que hicimos el trabajo que teníamos que hacer hasta ahora, renovamos a cinco jugadores de la plantilla del año pasado, ojalá hubiéramos podido renovar a más pero creo que mantener cinco jugadores es bastante, además tenemos a otros dos jugadores que militaron la pasada campaña en la Liga Leb y lo hicieron bastante bien y aportarán muchas cosas. Hay siete jugadores de Leb y se podría pensar que son demasiados, pero estoy muy contento con ellos. Además, hemos fichado a jugadores con experiencia en la categoría, algo que siempre es importante, son los casos de Brown, Norel, Redivo y Cvetkovic, y a la espera también de firmar otro jugador. Estoy muy satisfecho con el grupo y por las ganas de los jugadores de estar con nosotros", indicó.

Buscamos un jugador en la posición de alero que se complemente con lo que ya tenemos y que podamos pagar

El técnico del conjunto lucense analizó también la situación del club en la categoría y la relevencia de los jugadores que pudieron llegar a la entidad. "Creo que somos de los pobres de la categoría y de los de abajo del todo en cuanto a recursos y no creo que ningún equipo de la categoría cuente con siete jugadores de LEB. Estoy muy ilusionado con este perfil de jugadores y precisamente eso es lo que nos posibilitó optar a un jugador como Henk Norel, que al poder entrar en equipos de Euroliga o Eurocup decidió venir a un club como el nuestro, en el que seguro que será un jugador muy importante y tendrá muchísima responsabilidad, y lo mismo con Brown, Redivo y Cvetkovic. Son gente que quiso venir y aquí tendrán la oportunidad de demostrar todo el talento que tienen", manifestó.

Natxo Lezkano también se refirió a ese jugador que falta para cerrar la plantilla y que tiene que completar el juego exterior. "Buscamos un jugador en la posición de alero que se complemente con lo que ya tenemos y que podamos pagar, son muchos condicionantes, queremos al menos jugador posible y no está siendo fácil. Hay que ser pacientes y encontrar al que queremos traer. No queremos equivocarnos porque un error para nosotros sería muy difícil de subsanar. Es algo que puede dilatarse en el tiempo, pero es evidente que en teoría será un jugador muy importante para nosotros", dijo.

Finalmente, el técnico del equipo lucense se mostró satisfecho por cómo llegaron los jugadores a la pretemporada. "Estamos con el grupo casi al completo, los jugadores vivieron con muchas y con bastante buen nivel físico, apenas hay algún jugador que tiene algún kilito de más, pero nada que se salga de lo normal. Hicieron el trabajo correspondiente en verano y la verdad es que estoy muy contento por la llegada de todos y de cómo han llegado", señaló el entrenador.

Objetivo

"Sabemos cuál será nuestra Liga"

El entrenador del Breogán, Natxo Lezkano, insistió en el objetivo de la permanencia para el equipo en el año de regreso a la máxima categoría. "En la ACB si que hay diferencias en lo económico. Hay equipos que optan al título y son los de siempre, luego una serie de clubes que van a luchar por estar en situaciones de play off y Copa, y digamos que, a priori, no vamos a poder acceder a ninguna de estas dos Ligas, la nuestra será la de abajo. Tenemos claro que esa será nuestra Liga y seguro algún equipo que piensa que su sitio es otro se cae para ahí y es donde podemos tener ventaja sobre otros, tenemos que evitar las dos últimas plazas, que son las que te condenan para el descenso. Tenemos la ventaja de que tenemos nuestro objetivo bien claro y bien marcado, y no puede ser otro que la permanencia y vamos a trabajar al máximo para darlo todo en una competición realmente exigente", indicó.

Entrega

Los jugadores del CB Breogán recibieron este sábado los vehículos por parte de Hyundai.