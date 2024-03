Necrológica | Illán deja una huella imborrable

La noticia de su muerte no por esperada resultó menos sentida entre todos cuantos llegaron a conocer y tratar a Pepe Illán Castro y su familia, ya que siempre se distinguió por su gran afabilidad, incluso desde cuando era niño. Gozó de la estima, no solo de su entorno familiar, sino de todas aquellas personas que lo llegaron a tratar y conocer, destacando siempre por su fiel entrega y esfuerzo, tanto como trabajador desde muy joven como cuando compatibilizó su profesión con el deporte, sintiendo especial pasión por el fútbol, algo que practicó desde su infancia hasta cerca de los 81 años con que falleció.

Pepe Illán y su esposa Mari sacaron adelante, no sin sacrificio, una ejemplar familia, con tres hijos, Óscar, Ana y Nerea. Illán fue empresario y además de practicar el fútbol fue dirigente, primero directivo y luego presidente, del CD Lugo en tiempos difíciles, entre 1980 y 1983, en Tercera División, cuando ya existía desde 1977 la Segunda B. Jugó una fase de ascenso, ante la SD Ponferradina, en 1981, con la que tras empatar 1-1 en el Ángel Carro perdió 2-1 en Fuentesnuevas, entonces estadio del equipo berciano, muy cerca del actual El Toralín.

Con Pepe Illán en la presidencia del CD Lugo pasaron entrenadores como el vasco Manuel Martínez Canales Manolín (80-81), exjugador del Athlétic de Bilbao y Real Madrid, entre otros; el herculíno Jaime Blanco (81-82), exjugador de Deportivo y Real Madrid, y el ourensano de Verín Ignacio Martín Esperanza (82-83), quien jugó en el filial del Real Madrid (Plus Ultra), lo fichó el Betis, lo cedió al Algeciras, con el que se recuperó de una lesión y se enfrentó al CD Lugo en la fase de ascenso de 1963, o el popular Pontevedra CF del hai que roelo.

Pero si en algo destacaron Pepe y su esposa Mari, tristemente fallecida hace ahora un año y unos días, fue como empresario de panadería, aunque él siguió teniendo relación con el fútbol, ya que además de socio del CD Lugo jugó en varios equipos, entre otros, San Vicente, Ferroviaria, Milagrosa, CD Lugo, Foz, Valle de Oro, etc. Colaboró en numerosos actos sociales y en los últimos meses sobrellevó con gran entereza un delicado estado de salud, que al final resultó irreversible.

A las numerosas muestras de condolencia, que sus hijos y demás familia recibieron por diferentes conductos, algo que este martes se puso de manifiesto en el tanatorio lucense de As Arieiras, en cuyo túmulo número 8 reposan sus restos, se unen las de otros que por distintos motivos no lo hicieron y es algo que se repitió este miércoles, con motivo de la misa de funeral, celebrada a las once y media en la iglesia parroquial de A Milagrosa.