Illa Pancha Challenge: surf entre fuertes críticas en medio de la pandemia

La segunda edición del Illa Pancha Challenge dejó buenas olas, pero también polémica al desmarcarse el Concello de Ribadeo y siendo la celebración muy criticada por los comerciantes locales de Acisa, que calificaron de "inoportuna e irresponsable" la disputa en tiempos de pandemia competición de surf referencial en la provincia de Lugo y una de las más destacadas de ondas grandes del norte de España.

Seis equipos tomaron parte en una cita que reunió a deportistas de diferentes países, algunos muy destacados a nivel mundial, como Lucas Chumbo y Andrew Cotton, pero que se celebró sin público debido a la situación de pandemia existente. Precisamente debido a las restricciones, la competición se realizó con una única sesión libre en la que los surfistas pudieron elegir las olas que creyeron más convenientes entre las 11.00 y las 16.00 horas.

Ahora, el jurado visionará todos los ejercicios y acrobacias realizadas por los participantes para decidir los ganadores de los numerosos premios que se entregarán, incluyendo el de mejor equipo.

CRÍTICAS. El lado negativo de la tercera edición del Illa Pancha llegó por las críticas vertidas por parte de Acisa, la asociacion de comerciantes ribadense, que calificó de "injusto e inmoral" la celebración del evento "cuando la hostelería está cerrada, el comercio tiene límite horario, los gimnasios están cerrados y la gente no se puede mover con libertad".

Según los comerciantes, el evento "generó un problema de seguridad" y cree que además fue "un marrón" para las fuerzas de orden público. Acisa insiste en que el Challenge Illa Pancha "no está incluido en ningún calendario de eventos de la federación" y añade que "todas las pruebas similiares en Galicia y Asturias fueron suspendidas, incluso en semanas con menos restricciones".

Desde la asociación dejan bien claro que no tienen nada contra el Panchorro "que es un evento estupendo y digno de ver, de gran repercusión para Ribadeo, pero no en tiempo de pandemia. Hacerlo ahora es una negligencia", apuntan.

Desde el Concello de Ribadeo dejan bien claro también que no apoyaron la celebración del Illa Pancha Challenge. "O Concello non recibiu ningunha comunicación formal ou solicitude de autorización para a súa celebración. As competencias municipais estarían relacionadas coa reserva de aparcadoiros ou a xestión do tráfico de vehículos polos viarios municipais. Algo que non se podería ter autorizado en ningún caso, dadas as restricións decretadas pola Xunta para facerlle fronte ao covid19". señaló el alcalde, Fernando Suárez, que también elude la responsabilidad municipal.

"As competicións ou probas deportivas no mar non son competencia municipal, polo que tampouco se puideran ter autorizado no caso de teren sido presentadas", añadió.

ORGANIZACIÓN. Los organizadores publicaron en el Facebook de la competición una respuesta a las críticas recibidas, asegurando que realizaron los trámites con las administraciones pertinentes "por vía telefónica, recibiendo la aprobación necesaria", aunque admiten que algunas, como el Concello de Ribadeo les informaron de que no podían colaborar "algo que entendemos y respetamos".

Según la publicación se cumplieron todas las medidas de seguridad. "Todos los participantes, así como el personal, conocen y cumplen el estricto protocolo del covid-19 y todos los controles". "No queríamos causar ningun tipo de daño, al contrario, este tipo de eventos son los que hacen que en esta época tan gris y aciaga, todo tenga una luz", concluyen.