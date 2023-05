Maravilla Martínez, un ídolo del que aprender

Una historia de superación que va más allá de las cuatro cuerdas. La vida de un campeón, de un ídolo de masas que estuvo a la altura de los grandes sobre la lona de un cuadrilátero. Una charla que abordará muchos más temas que el boxeo a cargo de un deportista, el argentino Sergio Maravilla Martínez, que miró a los ojos a púgiles como Manny Pacquiao o Floyd Mayweather. El excampeón del mundo dará una conferencia mañana a las 20.30 horas en el auditorio de veterinaria después de las gestiones realizadas por el lucense ganador del Campeonato de España Alberto Piñeiro Piña.

"Viene un ídolo a Lugo. Fue un chaval que lo consiguió todo en su faceta profesional y deportiva. Él, además de haber sido un campeón del mundo, ahora es actor, escritor, monologuista… Hace un poco de todo. Va a venir aquí un boxeador que, en su día, fue considerado el tercer mejor púgil del mundo junto a Manny Pacquiao y Floyd Mayweather. Casi nada", dice el Piña

"Viene una estrella, no es cualquiera. Maravilla Martínez fue una estrella del boxeo. En su país, Argentina, no es Messi, pero poco menos. Lo consiguió todo en su deporte. Para la gente que lo conoce y lo vio boxear en la televisión es una pasada que pueda venir a Lugo", comenta Alberto Piñeiro, quien lo pudo convencer gracias a amigos comunes de cuando boxeaba al más alto nivel.

"Hablé con él porque tenemos amigos en común de cuando yo boxeaba. Luego él se puso en contacto conmigo. Se portó muy bien. Es un tipo, muy abierto y muy majo. Estará aquí el jueves ya".

La charla que ofrecerá el Maravilla Martínez no será solo de boxeo. "Hablará sobre su experiencia. A él, cuando estaba al comienzo de su carrera, le dijeron que no podría boxear porque tenía una lesión grave en una mano y él siguió entrenando duro y boxeando. Luego le dijeron que le iban a cortar una pierna no hace mucho y logró sobreponerse. Contará vivencias como esas", observa Alberto Piñeiro Piña, quien estará en el acto junto al boxeador de Marín Aarón González.

Los que deseen acudir a la charla pueden comprar sus entradas — a un precio de 15 euros en anticipado y 20 en taquilla— en ataquilla.com, en Veterinaria el mismo día, el Club Fluvial y el Gimnasio Piña Team en O Ceao.