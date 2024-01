"La idea de seguir compitiendo es por el amor que le tengo al Club Fluvial, al que le debo todo"

Hace dos días saltó la noticia de su retirada, pero desde el Club Fluvial de Lugo aseguran que va a seguir compitiendo a nivel nacional.

Sí, dejo la selección, dejo de competir al máximo nivel, pero no descarto ir a alguna competición con el Club Fluvial.



¿Cuáles son los motivos de la retirada?

Los últimos años han sido para mí más complicados a raíz de lo que pasó en el k-4 y ahora llego a punto en que tengo que elegir entre dos opciones mirando más de cara a mi futuro, pero bueno, teniendo obligaciones como padre y demás, creo que lo más sensato es dedicarme a intentar buscar una salida en un futuro.

No es un caso similar al de 2019, cuando deja aparcado el piragüismo durante un tiempo.

En aquel momento necesitaba un parón porque no estaba bien psicológicamente, pero ahora es completamente diferente. Es una decisión meditada, simplemente una etapa que termina.



Su carrera está marcada por los éxitos con ese inolvidable oro olímpico en Río 2016.

Es el momento más importante de mi carrera. Lo recuerdo como el momento más bonito, es lo máximo a lo que aspira un deportista y tengo la suerte de haberlo conseguido. Me gustaría poder ayudar a los jóvenes a que consigan el mismo objetivo.



¿Cómo recuerda aquel momento?

Sabíamos (su compañero era Saúl Craviotto) que teníamos bastantes opciones, trabajamos para ello. En ningún momento nuestro objetivo fue diferente a intentar ganar porque sabíamos que era posible. Me puse muy nervioso en la eliminatoria, pero nos dimos cuenta de que estábamos a muy buen nivel y el día de la final fue todo muy bonito.



También logra cuatro platas en los Mundiales y dos oros en los Europeos. ¿Consiguió todo lo que se propuso?

Conseguí mucho más de lo que esperaba. No puedo pedir más al deporte. Mi objetivo ahora es seguir vinculado al piragüismo y ayudar a los jóvenes a que consigan lo que yo conseguí. Creo que es importante que entre las nuevas generaciones haya alguien que conozca el camino.



¿Algún recuerdo especial de estas medallas en Mundiales y Europeos?

Sí, en Portugal (2018) tengo el mejor recuerdo porque fue el Mundial en el que le pedí la mano a mi mujer.



Nace en Venezuela, pero siendo muy pequeño se desplaza con su familia a Viveiro, donde empieza todo...

Ahí crezco y pruebo fútbol y piragüismo, me engancha más el piragüismo y empieza un camino que ha sido largo, ha pasado todo muy rápido y cuando me quise dar cuenta estaba en la selección peleando por lo más alto.



¿Era un joven inquieto?

Sí, de hecho siempre me digo que me gustaría vivir muchas vidas para llevar la misma vida deportiva que he tenido pero en diferentes deportes. He practicado lucha, atletismo, baloncesto… me gustan muchos deportes.



Su carrera ha tenido momentos negativos, como ese selectivo en 2021 en Trasona y las sospechas de amaño.

Son situaciones que el deporte tiene a veces. Lo suyo sería que no se repitiesen, pero una vez que llegan lo mejor es como lo afronté yo, pasar página lo más rápido posible y ver lo bueno que me ha dado el deporte.



¿Cómo fue la relación con tus compañeros a raíz de todo aquello?

Bien, interpreté la situación como requería, somos todos muy competitivos y me lo tomé con relativa filosofía, sobre todo porque de lo contrario me hacía daño a mí mismo y eso no solucionaba nada.



Ha sido un deportista diferente a la mayoría. De hecho fue tronista en ‘Mujeres, hombres y viceversa’ y ahora ha entrado en política de la mano de Vox.

Es verdad que me gusta normalizar todo, en el sentido de que la gente siempre intenta mostrar una imagen que muchas veces no se ajusta con la realidad. Tengo inquietudes, me gusta probar cosas nuevas, no quedarme con la sensación de que debería haber intentado esto. Mi vida se basa en el ensayo-error.



Comenta que quiere seguir vinculado al piragüismo.

Me gustaría poder ser una figura que no tuve nunca, que esté detrás del deportista no solo para exigirle a nivel deportivo y académico, sino una figura en la que te puedas apoyar, como un psicólogo, pero que conozca el medio, que sepa lo que estar ahí, que tenga la frase acertada en el momento acertado para que el deportista encuentre la motivación. Me gustaría estar presente en el camino de los jóvenes y apoyarles cuando tengan una lesión o algún problema ajeno al deporte.



Vox le da la oportunidad de entrar en política.

El deporte tiene que estar en manos de los deportistas. Vox me ha dado la oportunidad de llevar a cabo un plan deportivo junto a Rafa Lomana que creo que puede ser interesante y ojalá poder llevarlo a cabo algún día.



¿Qué es el Club Fluvial en su vida?

La idea de mantenerme compitiendo en el Fluvial es por el amor que le tengo al club, me han visto crecer y me lo han dado todo. Me debo a ellos, a intentar que consigan lo máximo en cada campeonato de España y eso es lo que me empuja a estar presente en sus filas en las próximas temporadas.