La idea de juego ya asoma en el Río Breogán

El Río Breogán ha demostrado en los tres partidos que ha jugado hasta el momento —sus rivales fueron el Surrey 89ers inglés, el KK Split croata y el Oporto portugués—, especialmente en el último, una rápida evolución, teniendo en cuenta la premisa de que nueve jugadores de la plantilla son nuevos. Tras solo tres semanas de entrenamientos, su juego en ataque cada vez es más fluido, los roles de los jugadores se van definiendo y, lo más importante, ya asoma la idea de juego de su entrenador; esto es, defender duro, jugar juntos y construir a partir de la defensa.

Veljko Mrsic, técnico breoganista, indicó tras el último encuentro que durante la pretemporada: "No importa el resultado", sino que lo trascendente es "mejorar cada día, en cada entrenamiento y no repetir errores". Aun así, el entrenador balcánico no ocultó su satisfacción por haber vencido al Oporto pero, sobre todo, por cómo se había producido dicha victoria. "A partir del segundo tiempo, mejoramos atrás y empezamos a defender. Fue un ejemplo de cómo debemos jugar para poder mantenernos en la ACB", señaló.

Pero el conformismo no existe en el diccionario de Mrsic, que señaló que "aun tenemos muchas cosas que corregir y nuestro nivel de mejora es muy grande, tanto a nivel colectivo como individual".

Desde el club celeste se afirma que están "contentos" con el trabajo desarrollado hasta el momento por la plantilla. "El equipo va evolucionando a la hora de compartir el balón. Lo importante es que los jugadores entiendan las señas de identidad: defender juntos y hacer un juego coral en ataque, donde asome el talento de cada uno. Es el proceso lógico a estas alturas de curso", se incide.

El AS Mónaco

Esta semana el equipo continúa en su misma línea de trabajo, con la baja del lesionado Adam Somogyi, con vistas a sus próximos compromisos en el torneo EncestaRías, que se disputará en Pontevedra los días 13 y 14 de septiembre. El rival del Río Breogán en el primer partido será el AS Mónaco (Pabellón Municipal, 21.15 horas), uno de los proyectos más prometedores de la Euroliga —la temporada pasada se quedó a las puertas de la final four tras caer en el play off ante el Fernerbahce turco—.

El equipo de Sasha Obradovic, ya con un gran plantel liderado por Mike James, incorporó recientemente a Nick Calathes, Georgios Papagiannis, Vitto Brown, Juhann Begarin y Furkan Korkmaz. El cuadro del Principado llegará más rodado que el Breogán al duelo —cayó ante el Baskonia (82-73) y el Unicaja (79-72) y este miércoles se mide al Real Madrid en la ciudad del Lérez (20.00 horas)— y será una excelente piedra de toque para el cuadro de Mrsic.

La pretemporada del Breogán va claramente "in crescendo", como afirmó Tito Díaz, su director deportivo, en cuanto a sus rivales se refiere. Tras haberse medido al modesto Surrey a rivales de un nivel intermedio como el KK Split y el Oporto, el viernes llega un magnífico test ante un rival de primer nivel.

Partido del Breogán en pretemporada

30/8 ▶ Breogán, 86; Surrey, 66

5/9 ▶ Breogán, 75; KK Split, 66

6/9 ▶ Breogán, 92; Oporto, 76

13/9 ▶ Breogán-Mónaco

14/9 ▶ Breogán-Leyma/Valencia

20/9 ▶ Breogán-Ourense

22/9 ▶ Breogán-Leyma/Obradoiro

Adam Somogyi, en el partido ante el Surrey 89 ers. EP



Adam Somogyi "evoluciona bien" de su esguince

Desde los servicios médicos del Río Breogán se afirmó este lunes que el base Adam Somogyi, que no pudo jugar el torneo Fogar de Breogán ante KK Split y Oporto, "evoluciona bien" de su esguince en el pie. "Poner fechas para su vuelta resulta complicado porque esto nos los marca su evolución", se indicó. La recuperación en estos casos de dolencia se mueve entre las 2/4 semanas. "Es una pena porque se pierde la pretemporada, pero lo importante es que se recupere bien", señaló Tito Díaz.

Los bonos para la Copa Galicia, en Atmósfera Sport

La Asociación Xuvenil Sagrado Corazón, que organiza la XXXVIII Copa Galicia de baloncesto —se jugará en el Pazo entre los días 20 y 22 de septiembre—, comunicó este lunes que los bonos para presenciar el evento se podrán adquirir también en Atmósfera Sport, en la C/.Salvador de Madariaga, nº2, además de en el portal entradas.lugoebasket.es.

El día 12 se abrirá de venta de entradas para cada jornada (2 partidos) ya con muy pocos huecos en el arco inferior del Pazo, se señaló asimismo desde la asociación que representa Rubén Engroba.

Veljko Mrsic y Tito Díaz, en la reunión. ACB FOTO

Reunión de técnicos y directores deportivos de la ACB

Este lunes tuvo lugar en la sede de la ACB de Barcelona lo que se ha convertido ya en toda una tradición en las semanas previas al inicio de la competición: el encuentro de entrenadores y directores deportivos de los 18 clubes que disputarán la Liga Endesa 2024/25. El CB Breogán estuvo representado por Tito Díaz, su dircetor deportivo, y por su entrenador Veljko Mrsic.



En dicha junta se dieron a conocer las conclusiones del stage arbitral celebrado el pasado fin de semana en Tarragona —donde se combina la formación teórica y las pruebas físicas—, además de analizar diversas cuestiones referentes al curso que comenzará el último fin de semana del presente mes.