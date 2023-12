Iago Rodríguez, una firme realidad al volante

Con tan solo 14 años ya ha cumplido la primera etapa de su plan. El piloto chantadés Iago Rodríguez acaba de proclamarse campeón de España de rallycross, dentro de la categoría júnior. Su carrera avanza a pasos agigantados, supeditada en su asombroso talento al volante de un vehículo mixto capaz de desarrollar su potencia tanto en circuitos que entrelazan derrapajes en curvas sobre tierra y electrizantes adelantamientos en asfalto.

El aventajado piloto lucense se hizo con el título nacional después de una emocionante quinta y última prueba del calendario que acogió el trazado de Miranda de Ebro. Iago Rodríguez llegaba a esta cita clave con 11 puntos de ventaja sobre su perseguidor y máximo adversario en la lucha por el cetro español: Diego Martínez. La lluvia caída en la jornada del sábado no fue óbice para que el deportista de la escudería La Base Motor Club alcanzase la gloria.

Iago finalizó en segunda posición la primera manga, mientras que su rival tuvo que conformarse con el cuarto puesto. Las condiciones meteorológicas cambiaron para la sesión del domingo y el recorrido se secó. Esta modificación benefició al lucense, pues certificó la victoria absoluta con un primer puesto, por un tercero de Diego Martínez.

El circuito castellano presentaba una longitud de poco más de un kilómetro, no excesivamente técnico, pero sí propicio para apretar el acelerador desde la salida. "Está compuesto en un setenta por ciento de tierra, que es una superficie donde me encuentro cómodo, y un treinta por ciento de piso de asfalto, que tampoco se me da mal", admite el piloto.

La llave que abrió el arca del triunfo residió en la regularidad mostrada por Iago Rodríguez a lo largo del campeonato. "Subí al podio en las cinco pruebas y siempre peleé por el triunfo", explica el propio campeón, que cuenta con otra victoria de relieve en su palmarés, ya que la temporada pasada se llevó el campeonato autonómico de autocross.

"Estoy muy contento por este título. El año pasado fui campeón gallego y este ya lo soy de España", matiza esta joven promesa del automovilismo, que compite con un vehículo Suzuki X-01 que únicamente da en la báscula 350 kilogramos para desarrollar una potencia de 120 caballos sobre un motor de 600 centímetros cúbicos de cilindrada.

Su campaña de debut en rallycross fue ejemplar. En otra modalidad similar, el autocross, que se corre en íntegramente de tierra, acumula ya tres temporadas pese a sus 14 años.

Este estudiante de 4º de la Eso tiene como grandes referentes en las carreras sobre trazados mixtos a su gran amigo Miguel Gayoso, contra quien compite habitualmente en el Gallego de autocross.

Iago Rodríguez destacó muy pronto en el panorama automovilístico. Y es que cuando todavía le quedaba lejos la adolescencia, sus cualidades innatas y sus ganas de aprender le llevaron a destacar en el mundo del kárting.

Su padre le compró el primer coche y comenzaron a dar vueltas a los trazados de competición. Portugal fue el país elegido para el debut de Iago Rodríguez, con únicamente 11 años. Y desde aquí todo ha sido una carrera de emociones y gasolina que tendrá continuación la próxima temporada, en la cual repetirá con idéntico automóvil y equipo para intentar volver a subirse a lo más alto del podio, aunque con la mente puesta en dar el salto al mundo de los rallies sobre asfalto, su gran sueño. Un objetivo para el que parece sin duda encaminado.

Futuro. Compaginar su año entre el cross y los rallies de asfalto

Iago Rodríguez mira con optismiso su futuro en el automovilismo. Después de destacar en los circuitos mixtos, su deseo pasa por dar el salto a los rallies sobre asfalto. Su padre, Rodrigo, ya destacó en esta especialidad del motor, y ahora su hijo quiere mantener la tradición familiar. "Ahora que terminó la temporada de cross me gustaría preparar la temporada que viene en rallies. Veremos el presupuesto del que disponemos", admite el flamante campeón de España de rallycross.



Campeonato gallego

El piloto chantadés también marcó la pauta a seguir durante el pasado campeonato gallego de autocross, donde dominó la clasificación después de lograr dos primeros puestos en las pruebas disputadas en Arteixo y Carballo y finalizar tercero en la que tuvo lugar en Rianxo.



Sin favoritos

"Las carreras son muy igualadas y nunca hay un favorito claro porque en mi categoría todos compartimos el mismo motor y carrocería. Además, el nivel de los pilotos es muy alto, incluso hay algunos rivales que son más pequeños que yo", recordaba Iago Rodríguez, que cuenta en la actualidad con 14 años de edad.



Simulador

El piloto lucense cuenta con ayuda de las nuevas tecnologías para mejorar sus aptitudes al volante, ya que ha instalado en su domicilio un simulador donde recrea las distintas pruebas del panorama nacional para conocer minuciosamente los trazados del Nacional.

"Es una gran ayuda contar con el simulador para aprenderme los circuitos de memoria y mejorar", apunta Iago Rodriguez, que tiene al legendario piloto Iván Ares como uno de sus ídolos.