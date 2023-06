Iago Rodríguez: "Con el ambiente del Municipal no habrá ni cansancio ni dolores"

El Capitán del Lugo Sala, Iago Rodríguez (2 de octubre de 1992), es una voz autorizada en un vestuario que está a 48 horas de poder hacer historia.

¿Cómo llega el equipo al partido decisivo por el ascenso a Segunda? Es un resultado complicado pero no imposible (4-2).

Es complicado a estas alturas de la temporada. Por temas de lesiones y demás historias, llegas un poco justo físicamente. Llevamos muchos minutos encima pero cuando queda un partido y con el ambiente que vamos a tener en el Municipal no van a existir excusas de cansancio ni de dolores. Es un resultado adverso pero no es impensable ganar un partido de dos goles, tenemos confianza en nosotros mismos.

Sufrió un esguince al principio del partido en la ida contra el Melistar. ¿Cómo se encuentra?

Recuperándome. Fue un inconveniente importante, casi en la primera jugada y me lastró todo el partido. Al principio pude seguir, más o menos, pero a medida que avanzaba el partido se me enfriaba el pie y se me hacía imposible correr. En la segunda parte pusimos un poco más de cabeza y tranquilidad, conseguimos esos dos goles que nos acercan un poco al objetivo. En el descanso estábamos fuera de la eliminatoria, la verdad, así que ahora sólo queda recuperarse como sea para jugar este sábado.

¿Tanto perjudicó la Copa Galicia a nivel físico?

Es una basura. Los clubes y los jugadores no tenemos opinión en ningún aspecto de la organización, ni en Galicia ni en España. Creo que en Cataluña se hace mejor, de otra manera. La pretemporada es ideal para jugar la Copa Galicia, porque juegas contra los mismos equipos que los amistosos que hacemos. Es más interesante jugarlos en una Copa Galicia como preparación de pretemporada y dejar estos meses para jugar las Ligas, que es cuando necesitamos estar bien físicamente. Cuando vimos que coincidía con el play off fue un poco jaleo, porque no sabes cómo plantear los partidos.

¿Qué pasó en el descanso para que el Lugo Sala reaccionara así en la segunda parte?

La primera parte la empezamos mal, en el primer minuto me encuentro con ese esguince. Yo soy un jugador intenso, que intenta contagiar a sus compañeros y me veía incapaz de hacerlo porque me costó competir y estar en unas mínimas condiciones. El primer gol nos hace mucho daño, a ellos les dio mucha moral porque necesitaban ganar, les salió todo en la primera parte, estaban con la flecha para arriba, y a nosotros nos salió todo mal. Fuera de casa, el viaje, la pista que no la conoces, el calor... no es excusa, pero fueron condicionantes que nos impidieron dar nuestra mejor versión.

Comenta antes que intenta contagiar a sus compañeros desde la intensidad.

Me gusta ser intenso, me gusta que la gente esté enchufada. No sé si es algo bueno o malo, pero en mi cabeza siempre está un aspecto negativo, que algo malo puede suceder, intento no relajarme porque pienso que una diferencia de tres o cuatro goles se pueden remontar, en mi cabeza nunca está el ‘ya está hecho’. Nunca me relajo, a alguno le vendría mejor que no le estuviera tan encima, pero es mi forma de ser. Con alguna defensa, con alguna jugada intensa intento contagiar a mis compañeros, pero en este partido no va a hacer falta porque vamos a salir todos enchufados. Pero sí, me gusta que el rival piense que va a tener un rival duro enfrente y eso es lo que tenemos que hacer desde el minuto uno este sábado.

¿Hay cierto ánimo de revancha por el comportamiento de parte del público del Melistar en la ida?

Personalmente no tuve ningún problema. No sé lo que pasó, estaba concentrado en mi tobillo, que fue lo que más me perjudicó. No estuve casi nada en el banquillo, no sé qué paso, son anécdotas de este tipo de partidos con tanto en juego. Los jugadores tenemos que estar por encima, como decía el presidente tenemos que recibirlos en el Municipal con respeto pero con 2.000 personas apretando. Necesitamos salir con la mentalidad de que vamos a tener el público de nuestro lado sin esa presión de sentir que podemos fallar a alguien. Tenemos que darlo todo por nosotros y por nuestra gente.

¿Qué pesa más este sábado? ¿Las ganas de lograr un objetivo histórico o la presión de intentarlo en casa?

El resultado de la ida tiene un lado positivo: sabes que tienes que ganar el partido. En las dos primeras eliminatorias volvimos con victoria y quizá nos afectó porque no supimos administrar la ventaja, no sabes si ir a muerte a por los goles o ser más cauto. Creo que nos hizo daño. Con este 4-2 sabemos que tenemos que ir a ganar y salir con todo. No tenemos presión, por presupuesto el Melistar está muy por encima, son todos jugadores de fuera, han invertido mucho y nosotros somos todos gente de Lugo que tiene una ilusión común. Al final no tenemos presión, si ascendemos es lo que queremos todos para que el deporte del fútbol sala crezca, pero la presión la tienen ellos. Si vamos mentalizados de que es una ilusión y no una necesidad, creo que tenemos opciones de remontar.

¿Cuál cree que será la clave este sábado?

Por un lado el control de emociones, es muy importante tener confianza pero también esa tranquilidad que surgió en la ida, porque por muy mal que estuvimos no perdimos la cabeza. Creo que van a volver a hacer lo mismo, seguramente me harán un marcaje individual, por lo que habrá más espacios para mis compañeros, que están perfectamente capacitados para aprovecharlos. También creo que en estrategia les podemos hacer mucho más daño. Esto, el control de las emociones y el factor suerte, que el balón entre o no, es importante, pero si controlamos el resto de aspectos tenemos mucho ganado.