Iago López Carracedo: "Tenía muchas ganas de debutar en la categoría"

Iago López Carracedo es consciente de la "oportunidad" que se le presenta y tiene marcada en rojo una fecha: el 21 de febrero de 2021 en el que su equipo jugará en el estadio Ángel Carro ante el Lugo

A sus 21 años, reconoce sentirse feliz en el conjunto riojano, un lugar en el que espera crecer como jugador.

Después de todo lo vivido el año pasado en la UD Logroñés, imagino que tenía muchas ganas de regresar al conjunto riojano...

Tenía muchas ganas, allí me trataron de lujo y ahora me dan la oportunidad de empezar esto con ellos.

Ya ha debutado en la Segunda División, ¿cómo se sintió y qué sensaciones tuvo?

Tenía muchas ganas de debutar en la categoría, fue un sueño hecho realidad. Llevaba dos años en la Segunda División B, el año pasado tuve la suerte de ascender y ahora espero que este año se dé igual de bien que el anterior.



Estará muy contento por la UD Logroñés y su ascenso, pero imagino que algo decepcionado también con el hecho de que no pudiese ascender el Girona, que es el equipo que tiene tus derechos...

Fue mala suerte, encajaron un gol en el último instante, pero yo creo que este año van a luchar por todo, no solo por colarse en el play off, sino por ascender de manera directa.



¿A qué estadios le apetece ir?

Me apetece jugar en campos como Montilivi, donde ya participé con el Girona y me conocen bien, pero hay grandes estadios como el del Oviedo. Y por supuesto el regreso al Ángel Carro, a Lugo, que es mi casa y será una gran sensación. Tengo marcada la fecha del 21 de febrero porque es el día que jugaremos allí.



¿Qué se siente siendo lucense y ante la posibilidad que tiene de jugar en su casa, aunque sea con otro conjunto?

Va a ser una sensación de alegría. Ojalá que puedan estar aficionados y poder ver a amigos.



¿Conoce a alguien dentro del Club Deportivo Lugo?

Coincidí jugando en las categorías inferiores con Julen y Dani Vidal; y también en el Fabril con Hugo Rama.



¿Cómo vio al Lugo la pasada campaña y cómo lo ve para esta temporada?

Le vi algunos partidos, sobre todo en la parte final y, con todo lo que había en juego, fue un conjunto muy concentrado en ese tramo final y es lo que le ayudó a salvar la categoría.



¿Qué le pareció lo conseguido por Juanfran en ese tramo?

Llegó e hizo muy buena piña con los jugadores que estaban. Jugaron esos seis partidos de la mejor manera que podían hacerlo y consiguieron el objetivo.

¿Cuál es el reto de la UD Logroñés y cuáles son sus metas para esta campaña?

Hacía veinte años que un equipo de Logroño no ascendía a Segunda División y ahora hay que luchar a tope para salvar la categoría. Lo que quiero es coger minutos en esta temporada, crecer futbolísticamente y luego si todo va bien y lo hago bien, quién sabe lo que deparará el futuro.



¿Qué le ha parecido todo lo ocurrido con el Deportivo en la pasada campaña?

Me da un poco de pena que un club así esté en la Segunda B. Yo quería que los dos equipos gallegos siguiesen y se salvasen. Creo que el Deportivo no se merece estar en esa categoría.



¿Cómo se define como jugador?

No me gusta definirme a mí mismo, prefiero que me vea la gente y después que opine.