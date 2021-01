Iago Díaz supera su grave lesión de rodilla y está a un paso de volver a la acción

Once meses con forma de cicatriz, que dejaron el sedimento del aprendizaje, la resistencia mental y física, el crecimiento personal y la superación de todas las dificultades que una lesión de gravedad impone al futbolista. El lucense Iago Díaz es ya un experto en todo esto. En febrero del año pasado el tendón rotuliano de su rodilla derecha se rompió para llevar al exrojiblanco a una oscuridad que ya ha desaparecido y que está a punto de ser pasado cuando pueda saltar al césped, quizás la próxima semana en terreno del Atlético Baleares, con su Rayo Majadahonda en un partido oficial del Grupo 5A de la Segunda B.

"Fue un trabajo duro, aunque por suerte ya puedo entrenar con el equipo. Desde hace un mes o mes y medio ya estoy trabajando con ellos y espero que ya pueda redebutar en este mes de enero", declara Díaz.

Como si llevar a puesto el traje de Ulises en el Mar Egeo, Iago Díaz vio cómo el coronavirus ralentizaba su recuperación y, ahora, el temporal de nieve prorroga en el tiempo su retorno al verde. "La recuperación fue un poco más lenta porque me pilló todo lo del coronavirus. Me tuvieron que cerrar la rehabilitación por todos los casos que había aquí en Madrid y se paralizó todo un poco. Tenía un fisio que me venía a casa y me ayudaba, porque era justo cuando tenía que hacer la fase de recuperación de doblar la rodilla, que es una fase muy importante. Se ralentizó todo un poco, pero por suerte parece que ahora todo está bien. Tengo muchas ganas de volver a jugar", declara.

"Creo que ahora mismo soy mejor persona. Al final tienes que tener mucha paciencia, ser muy constante para poder sacar esto adelante"

"Se está haciendo de rogar el redebut por el temporal de nieve", dice el de Lugo. "El viernes fue el primer día que pudimos entrenar en nuestro campo y teníamos solo un área para poder entrenar. Estuvimos ayudando para quitar la nieve entre todos los del club, el filial, trabajadores del club... Todos ayudaron para que pudiéramos trabajar. Ya se nos suspendieron dos partidos por la nieve. Esperemos que dentro de poco puedan pasar todos los desastres y podamos ya normalizar la vida", añade Iago.

La inactividad supone un reto para cualquier jugador, sobre todo, tal y como indica Iago Díaz, por la imposibilidad de ayudar a sus compañeros a ganar partidos. "Nosotros tenemos una rutina de caso diez meses de ir a entrenar casi todos los días de la semana, de jugar los partidos... Eso lo notas. Me ayudó que se parase la Liga, porque al final no me perdí tantos partidos como si se hubiera jugado todo. Pero la sensación de no poder ayudar desde dentro del campo al equipo es lo peor".

Sin embargo, el de Montirón fue capaz de filtrar lo bueno, aprender lo positivo de la lesión y convertirse en un mejor profesional. "Creo que ahora mismo soy mejor persona y mejor jugador. Al final tienes que tener mucha paciencia, ser muy constante para poder sacar esto adelante, la rehabilitación, la alimentación...Si no eres muy estricto este tipo de lesiones no se sacan adelante porque son muy graves. Aprendí de todo un poco y eso también es de valorar".

"Creo que era necesario profesionalizar la Segunda B de una vez por todas. El 90 por cien de los futbolistas de Segunda B vivimos de esto"

Con la vuelta a los terrenos de juego a un paso, Iago no siempre tuvo claro que pudiera volver con el Rayo a la competición oficial, sobre todo cuando la competición estuvo en el aire en el mes de agosto. "Vivimos esa situación (la vuelta o no de la Segunda B) con un poco de desconcierto. En el fútbol las fechas están desde mucho tiempo atrás, está todo muy planificado y no saber ni cuándo vas a empezar, ni cuándo puedes empezar la pretemporada, se hace muy raro".

Iago volverá a una Segunda B muy cambiada, pero que convence al jugador. "Es un poco lío lo de los play off, la Liga Pro... Pero en una Liga tan corta como esta cada partido es una final y cada victoria que consigues se disfruta y se sufre mucho más. Por eso nos está pareciendo una Liga muy interesante".

"Creo que era necesario profesionalizar la Segunda B de una vez por todas. El 90 por cien de los futbolistas de Segunda B vivimos de esto y hacía falta darle un matiz más profesional a todo e invertir en una categoría que es muy bonita y que sigue muchísima gente", asegura.