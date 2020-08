El futuro del sentimiento lucense está asegurado con la presencia en la plantilla de jugadores como Hugo Rama. El relevo generacional de futbolistas que son parte del escudo como Fernando Seoane y Carlos Pita se consolida con la figura del santiagués, que siente los colores del Lugo y promete dar grandes tardes de fútbol sobre el césped del Ángel Carro.

Hugo Rama fue de menos a más esta campaña tras recuperarse de su lesión de ligamento cruzado y admite que lamenta que se terminara la temporada cuando se encontraba en su mejor nivel de forma. "Al final, el nivel que di en Miranda es el que tengo que dar. Trabajé mucho para recuperarme de la lesión y ahora me encuentro muy bien dentro del campo. Para mí fue un fastidio que se acabara el año porque ahora me estaba empezando a sentir cómodo y creo que hubiese ido a mejor individualmente", declaró el futbolista del Lugo.

"Fue un fastidio que se acabara la temporada ahora que me estaba empezando a sentir cómodo a nivel individual"

La llegada de Juanfran García al vestuario rojiblanco le ofreció más oportunidades de jugar y el nivel de motivación que inculcó en el equipo fue clave para la salvación. Rama destaca el trabajo psicológico del técnico con la plantilla y cómo les hizo creer en que eran mejores que sus rivales. "Nos metió en la cabeza que teníamos condiciones y nivel para salvarnos. Nos dijo que no dependía ni de él, ni de Guardiola, ni si viniese Mourinho. Si nos queríamos salvar, teníamos que ser nosotros. Ahí nos dimos cuenta de que teníamos que ser un equipo y remar todos en la misma dirección. Fue todo psicológico", apunta Rama.

Esta temporada no ha tenido la efectividad de cara a gol de las pasadas, pero tiene claro que el próximo año es una nueva oportunidad y está convencido de que será importante para el equipo en la faceta ofensiva. "Espero estar más afinado de cara a portería. Está claro que tengo que empezar a marcar goles, si no lo normal es que me larguen el año que viene", bromea un Hugo Rama que refleja su ilusión por demostrar sus capacidades sobre el césped.

Acerca de su sitio en el esquema de Juanfran, reconoce que se siente más cómodo detrás del delantero, pero que en un momento dado puede ayudar a la creación al integrarse entre los medios centros. "Como mediapunta me encuentro muy cómodo, sobre todo en el esquema que utilizó Juanfran el día de Alcorcón. Detrás del delantero estoy muy a gusto y espero que en la vuelta sigamos igual, aunque también me encuentro bien cerca de los jugadores del centro del campo", aseguró Hugo Rama.

"A Campillo le doy las gracias por todo lo que me ayudó con la lesión. Igual que Leuko, otro pedazo de compañero"

LEUKO Y CAMPILLO. El futbolista compostelano del Lugo destaca el sentimiento de familia que hay dentro del vestuario rojiblanco, aunque lamenta la salida de compañeros como Leuko y Campillo, que fueron un gran apoyo para él. "A Campillo le doy las gracias por todo lo que me ayudó con la lesión. Me hizo ver que las cosas no son tan malas y viéndolo a él me dio mucha fuerza y motivación. Igual que Leuko, otro pedazo de compañero. Me ayudaron muchísimo", indica.

Sobre su futuro, Rama tiene clara su intención de defender al Lugo. Se encuentra muy cómodo en la ciudad y espera crecer de la mano del club rojiblanco. "Me siento como en mi casa. Siento que estoy muy bien, estoy encantado, no puedo pedir más. Mi madre está encantada de tenerme tan cerca de casa. Si pudiera estar desde ahora hasta que me retirase, lo firmaría pero ya", aseguró el futbolista formado en las canteras del Celta y el Deportivo.

Hugo Rama quiere marcar el futuro de la historia rojiblanca y la próxima campaña tiene la oportunidad de demostrar todo su potencial en un equipo que siente como el suyo y en una ciudad que es su casa.

Posición en el campo. La cultura del mediapunta