Hugo Rama, sobre los pitos en Lugo: "Solo me importa lo que piense mi afición"

El centrocampista Hugo Rama, uno de los últimos fichajes del Deportivo para su proyecto de la temporada 2023/24, reconoció este jueves que tenía la "espina" de no haber triunfado en el primer equipo blanquiazul tras despuntar en sus categorías inferiores.

"Llevaba mucho tiempo pensando en volver y ahora se dieron todos los condicionantes para que se diera esa vuelta. Estoy encantado de estar aquí, tengo muchas ganas de devolver al Deportivo a donde se merece. Tenía la espina clavada de no haber triunfado aquí", comentó en rueda de prensa.

El exfutbolista del Oviedo, que firmó un contrato hasta junio de 2025, desveló que tenía ¿más opciones¿ pero se decantó por regresar a Riazor por el "empeño" y la "confianza" que le transmitió el director deportivo, Fernando Soriano.

"Tenía más opciones, pero desde el principio vi muy convencidos a Fernando y Juanjo –Expósito– y eso también provocó que diese el paso de volver aquí", afirmó el futbolista.

Su debut con la camiseta blanquiazul se produjo en el derbi del pasado sábado contra el CD Lugo en el estadio Anxo Carro, donde escuchó silbidos de la que fuera su afición durante tres temporadas en Segunda División.

"Dio la casualidad de que fuese contra el Lugo y fue especial. Me hacía mucha ilusión volver a vestir la camiseta del Dépor, quería demostrar que quiero estar aquí", manifestó Rama, que no quiso profundizar en los pitos: "Soy jugador del Deportivo y solo me importa lo que piensa mi afición".