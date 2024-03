Hugo García y Tina Fernández ganan la San Xosé pontesa

Pese a que las cifras ya no son lo que eran, con ediciones que llegaron a los mil corredores, la Carreira Pedestre San Xosé de As Pontes mantiene el tirón en su trigésima primera edición, en la que citó a unos 350 atletas, de los que 180 compitieron en la prueba absoluta, en la que corrieron contra el reloj en un recorrido urbano que salió del Canal IV y atravesó el centro de la localidad.

Hugo García, de Pontevedra, se hizo con el primer puesto parando el crono en el 15.03 minutos, cinco segundos antes que Pablo Bocelo, de A Coruña, que quedó segundo, y a nueve segundos del tercero, David de la Fuente, de Marín.

En la categoría femenina, Tina Fernández, de Muros, ganó al cruzar la meta en el 18.20. La ucraniana Karyna Yevtushenko quedó segunda (18.44) y Andrea Díaz, de Cedeira, tercera, a tan solo un segundo de diferencia de la anterior.

De los atletas locales, fue Esteban Díaz el primero en entrar en la meta, situándose en una octava posición, parando el tiempo en 16.50.

En una prueba en la que la lluvia no participó, pese a que el mal tiempo de la noche anterior presagiaba todo lo contrario, la prueba absoluta no fue el único atractivo y las jóvenes promesas del atletismo pudieron demostrar de lo que son capaces.

En la categoría sub 16, fue el local Ariel Soto el que consiguió subirse a lo más alto del podio, seguido de Brais Martínez, de Neda, y Mario Cupeiro, también de As Pontes. Carmen Paz, de Porto do Son; Martina Castelo, de A Coruña, y Antía Fernández, de Cervo, completaron los primeros puestos en la sección femenina.

En sub 14 ganaron Martín Otero (Cerdido) y Xoana Rodil (Santiago). Xabier Rodil (Santiago) e Icía López (Sada) se hicieron con los primeros puestos en la categoría sub 12 y en sub 10 los campeones fueron Bieito Losada y Ainara Rivas, ambos de As Pontes. Entre los más pequeños de la competición, Adrián Alarcón, de As Pontes, e Irene Montero, de Sada, se alzaron primeros.