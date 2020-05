La hostelería de Lugo estalla al recibir recibos de basura pese a estar sin ingresos

El Concello empezó a enviar los recibos de agua y basura a los negocios de la capital, unos cobros que provocaron este miércoles estallidos de indignación en la hostelería, que se declara asfixiada económicamente tras casi dos meses de cierre de los establecimientos. Las tasas de los hosteleros por esos servicios son especialmente altas y hay empresarios que recibieron facturas de 1.000, 800, 400 o 350 euros.

Son los recibos del primer trimestre del año, de modo que se incluye el cobro por los primeros quince días de cierre de establecimientos y el resto corresponde a un periodo en el que los negocios abrieron y sí utilizaron esos servicios municipales. Pero el sector alega que no hay ingresos para hacer frente a esas facturas y el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Cheché Real, volvió este miércoles a exigir la "exoneración" de tasas, "porque nos estamos muriendo y no pueden hacer oídos sordos a nuestra situación", dijo.

Real explicó que habló con la alcaldesa de Lugo de la situación que se ha generado por los recibos de agua y basura para reclamar una solución a unos pagos que el sector ve inviables. Avanzó que el sector necesitará que dejen de cobrarse otras tasas, como el Ibi.

Cheché Real trató el problema con la alcaldesa y recordó que Foz, Ribadeo, Chantada o Mondoñedo ya decidieron no cobrar



CONCELLO. El gobierno local dijo que estudia la situación, pero que es "difícil". El Ayuntamiento, dice, no puede prescindir de los ingresos por tasas e impuestos, pero lanzó un plan de cinco millones de euros para ayudar a las empresas ante la crisis, apuntó.

Real recordó, en tanto, que hay ayuntamientos de la provincia, como los de Ribadeo, Foz, Mondoñedo o Chantada, que ya anunciaron que no iban a cobrar la tasa de basuras a los establecimientos. La Asociación de Empresarios de Hostelería consideró, así, que es imprescindible que se suspendan esos cobros. "No vale el aplazamiento", advirtió Real, que dijo que "ahora es cuando tenemos que ver a nuestros políticos respondiendo y esperamos que busquen la rentabilidad social y no la rentabilidad política propia".

Sobre la situación también se pronunció el PP, que consideró "insultante" que se hayan pasado al cobro esos recibos. El gobierno local de PSOE y BNG o bien es un incompetente por ser incapaz de cumplir con lo que promete o bien es insolidario e insensible con los autónomos y pymes que están sufriendo las consecuencias del covid, sostuvo el PP, que recordó que hace más de quince días que pidió que no se pasasen los recibos de agua y basura a aquellos negocios que tuvieran la verja bajada por la pandemia.

Los poulares recordaron que solicitaron que se modificaran las ordenanzas necesarias para dar cobertura normativa a exenciones o descuentos a negocios o pequeñas empresas cerradas al publico como consecuencia del estado de alarma, una petición a la que el gobierno "dio la callada por respuesta", según el PP. Los populares recordaron, por otra parte, que el problema no afecta solo a la hostelería. Esos recibos, recalcaron, llegan también a comercios y distintos tipos de despachos profesionales que han tenido que permanecer cerrados y no han generado ingresos con los que hacer frente a los gastos.