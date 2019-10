Homenaxe en Friol ás campioas dos Xogos Mundiais de Area

O orgullo invadiu hoxe o terreo de xogo do PM Friol no encontro que enfrontaba ás lucenses co FC Barcelona B, que rematou con empate a dous. Andrea Mirón, Jessica Higueras e Laura Gallego foron homenaxeadas ante a súa afección tralo éxito do pasado mércores nos Xogos Mundiais de Area celebrados en Catar, onde a selección española se proclamou campioa, impoñéndose nunha intensa final a Gran Bretaña (3-2).

🙌🏻🇪🇸 ¡¡¡CAAAAAMPEONAAAAS DEL MUUUUNDOOOO!!!



🥳 Comparte con la @SeFutbolFem la alegría del oro en los Juegos Mundiales de la Arena desde la el mismísimo terreno de juego.#QueremosSerDeOro #AWBG2019 pic.twitter.com/bFrLtmLHIo — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) October 16, 2019

Pola súa banda, e tras amarrar un punto no partido ante o filial blaugrana, o PM Friol marcha noveno no Grupo Norte da Primeira División B, a dez puntos do líder, o Osasuna, e cunha vantaxe de catro puntos sobre o Sporting de Gijón, que marca o descenso. A vindeira xornada, as lucenses desprazaranse a Eibar para xogar contra un dos equipos punteiros do campionato.