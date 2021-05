El HLA Alicante ya mira a los play off de ascenso

El Río Breogán tiene que defender en las dos próximas y últimas jornadas del grupo de ascenso el liderato, lo que le permitiría disfrutar del factor cancha a favor en todas las eliminatorias de ascenso. Y con este objetivo visitará el próximo domingo (12.30 horas) en el pabellón Pedro Ferrándiz al HLA Alicante, en el que será el tercer duelo de la temporada entre estos equipos. Los dos anteriores, disputados en Lugo, acabaron con triunfo local, en la Copa Princesa (85-74) y victoria alicantina en el partido de Liga (82-85).

El HLA Alicante ya ha alcanzado su primer objetivo de la temporada al asegurarse en la pasada jornada, y a pesar de haber perdido en A Coruña, su clasificación para los play off. Para el conjunto que dirige Pedro Rivero, los dos duelos que restan para la conclusión de la llamada fase regular son prácticamente intrascendentes.

El próximo rival del Breogán ocupa la sexta posición de la tabla y no tiene ninguna opción de alcanzar un puesto que le permita tener el factor cancha a favor en la primera eliminatoria. Lo mejor ubicación posible para los alicantinos sería la quinta posición - que en realidad no implica ninguna ventaja añadida- pero para ello tendrían que ganar los dos partidos que le restan -ante Río Breogán y en Palencia- y que el Oviedo no gane al Tau en la próxima jornada ni al Granada en la última.

Esta nula trascendencia de los próximos partidos se une a una situación física complicada en el equipo de Alicante. En la pasada jornada, frente al Leyma Coruña, no pudieron contar con la participación de Justin Pitts, Noa Allen, Edu Martínez y Rafa Huertas. Además, y después de varias semanas ausente por lesión, tuvieron que recurrir a Pedro Llompart, que estuvo en cancha 16 minutos. A pesar de estas ausencias y de que un jugador como Guillem Arcos -sólo había participado en seis partidos y con una media inferior a los seis minutos- estuvo en cancha ante los herculinos durante 26 minutos, el Alicante solo cedió en los minutos finales (71-64).

El Alicante perdió sus últimos tres encuentros, ante Valladolid (85-70), Oviedo (63-62) y el ya citado ante el Coruña

BAJAS EN ALICANTE. A cuatro días para el encuentro es prematuro referirse a las posibles bajas ante el Breogán. Desde el club, cuando anunciaron la situación de los jugadores la pasada semana no establecieron tiempo de recuperación. De todas formas, parecen casi descartados Edu Martínez, que sufre una rotura fibrilar de fascia plantar en tercio proximal producida en el partido ante el Palencia, y Rafa Huertas, que sufre una tendinosis del peroneo lateral largo del pie izquierdo.

Justin Pitts, que sufre una talalgia, y Noa Allen, con un arrancamiento en la cortical del primer metacarsiano del pie derecho, están pendientes de evolución para decidir si participan ante el Breogán. De todas formas, hay que tener presente que es muy probable que Pedro Rivero, dado que el resultado es intrascendente para su equipo, prefiera no correr ningún tipo de riesgo para tener a todos los jugadores en condiciones para afrontar los play off.

Uno de los problemas del próximo rival, al margen de las lesiones, un aspecto fundamental, es que su acierto en el tiro exterior se ha visto disminuido de forma considerable. Un equipo con un perímetro temible -Pitts, Urtasun, Allen, Llompart, Martínez...- es en estos momentos el único del grupo de ascenso que no alcanza el 30 % en los lanzamientos triples, concretamente un 29,8 %. El Alicante es el equipo que más tiros de tres realiza, casi 27 de media, para anotar 8 triples por partido.

Estadísticamente, esta circunstancia también arrastra a los alicantinos en los tiros de campo, en el que su 43,8 % de acierto solo supera al Destino Palencia.

El actual club alicantino, heredero del Lucéntum Alicante que jugó en la ACB nueve temporadas y que desapareció por problemas económicos, debutó en la LEB Oro la pasada temporada. Por lo tanto, el Breogán solo jugó a domicilio ante este club el año pasado. Perdió (83-66).