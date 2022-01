Obradoiro y Breogán vuelven a enfrentarse en la Liga Endesa. Podría parecer por la historia de ambos clubes -ambos superan el medio siglo desde su fundación- que sus enfrentamientos en la máxima categoría se cuentan por decenas, como por ejemplo los 17 derbis, aquellos sí que era rivalidad , ante el Oar Ferrol o los quince frente al Ourense Baloncesto. Pero con el club de Santiago los encuentros en la élite se reducen a dos, los disputados en la temporada 2018-19 y en el que se repartieron los triunfos: 69-56 en el encuentro disputado en el Pazo y 75-73 en el del Multiusos Fonte do Sar.

Antes de esto, poco muy poco, para hablar de una gran rivalidad. Entre la temporada 1974-75, que fue cuando se enfrentaron por primera vez estos dos clubes, a la 1987-88, jugaron en ocho ocasiones, todas en la segunda categoría del baloncesto español, con siete triunfos del equipo de Lugo. Fue una consecuencia lógica de los distintos objetivos que se marcaba una y otra entidad, la de Lugo buscando el ascenso y, casi siempre, el Obradoiro intentando mantener la categoría. Y esto mismo, pero al revés, sucedió cuando ambos conjuntos volvieron a coincidir en la misma competición.

El Obradoiro había recuperado, en la temporada 2009-10, vía judicial y después de casi dos décadas de litigio, un puesto en una Liga ACB en la que nunca había jugado y su descenso en esa misma campaña le llevó a enfrentarse en la LEB Oro con el club lucense. En este momento, la entidad breoganista estaba inmersa en su particular travesía por el desierto (doce años en la LEB), marcada por los excesos cometidos anteriormente y una deuda todavía pendiente con el que había sido su presidente y en esos momentos máximo mandatario del rival.

El Obradoiro, con una gran plantilla, afrontaba la competición con el único objetivo de recuperar el puesto en la Liga ACB. En definitiva, los de Santiago ganaron los cinco partidos -dos de Liga regular y tres de play off- a un Breogán claramente inferior.

En la Liga Endesa - Una victoria cada uno: El Breogán superó al Obradoiro en el Pazo y este al lucense en Santiago

Pero en esa temporada se produjo la rotura de lo que hasta ese momento había sido una amigable relación entre las aficiones de uno y otro conjunto. Y, además, esa rivalidad, generalmente mal entendida, no tuvo su origen en algún suceso vivido en la cancha entre jugadores sino en situaciones puramente personales.

Cuando el Obradoiro volvió a jugar en Lugo, el 12 de noviembre de 2010, lo hizo con Raúl López recientemente nombrado presidente del club compostelano, después de haber abandonado, en junio de ese mismo año, la presidencia breoganista. Un movimiento que también implicó el cambio de club del director deportivo, Chete Pazo. Esa afrenta dolió e incluso movilizó, en unos momentos especialmente difíciles de la entidad, a la afición breoganista, que además tenía en el equipo de Santiago a otro de sus antiguos fantasmas.

El entrenador Moncho Fernández fue ayudante de Moncho López en las convulsas y decepcionantes temporadas 2004-05 y 2005-06, que además llevaron al Breogán a la LEB después de siete temporadas consecutivas en la Liga ACB. Moncho Fernández no salió bien del Breogán y su relación con la afición lucense aún se deterioró más tras un partido, el 19 de mayo de 2009, de play off en la LEB Oro.

El técnico santiagués dirigía al Villa de Los Barrios, que eliminó con absoluta justicia y mostrándose muy superiores, al Breogán en el play off de octavos de final. En el encuentro jugado en Lugo, el conjunto gaditano se impuso por 81-89. Con el partido decidido y a pocos segundos del final -al ser play off la diferencia de puntos era irrelevante- Moncho Fernández solicitó tiempo muerto. El público lo tomó como una afrenta más y además las declaraciones del que era el entrenador del equipo lucense, Sergio Valdeolmillos, tampoco ayudaron: "Si Moncho Fernández viene a joder no tiene por qué disculparse después".

En segunda categoría - Color breoganista: El cuadro celeste se impuso en siete de los ocho partidos a su rival entre 1974 y 1988

El mal ambiente invadió a ambas aficiones que vivieron los cinco partidos de LEB con actitudes poco deportivas y, en algún caso, muy irresponsables.

Aunque los implicados en el origen de las hostilidades, salvo Chete Pazo, siguen en los mismos puestos, el tiempo habrá relajado la tensión y hay quien aún no pierde la esperanza de que los partidos entre los clubes representativos de Lugo y Santiago vuelvan a ser una fiesta gallega. Y en este sentido, los exjugadores de uno y otro conjunto volverán a dar muestras de lo que debe ser un encuentro de estas características, viendo, como ya ocurrió en la temporada 2018-19, el partido juntos.

Antonio Seral, como representante de los exjugadores del Breogán, señaló que con esta iniciativa pretenden "potenciar la excelente relación que históricamente mantuvieron estos dos clubes y desde luego sus jugadores". Una circunstancia, la de la buena relación, que se comprende mejor si se tiene en cuenta que fueron numerosos los jugadores que militaron en ambos equipos.



De Lugo a Santiago:

Suso Fernández: "Es un derbi; será reñido": Suso Fernández es una leyenda del Breogán y también tiene pasado en el Obradoiro. El jugador lucense, ante el partido del domingo, ve al conjunto breoganista "más consolidado, como muestran los resultados" pero augura "un partido competido". "El Obradoiro está muy necesitado y un derbi siempre es incierto", afirma.

Tonecho Lorenzo: "El Breogán es favorito, pero...": El Obradoiro retiró hace poco la camiseta de Tonecho Lorenzo , ex jugador ‘7’ e icono del obradoirismo. Para Tonecho "es un partido muy importante para Obra necesitado" y señala que al Breogán "lo estoy viendo espectácular y es favorito, pero hace tres años la situación era al revés y ganó el Breogán. Un derbi es un derbi".

Antonio Seral: "El Breogán no se rinde nunca": Antonio Seral fue jugador y también directivo, en distintas etapas, del CB Breogán. Seral coincide en señalar que en un debi "no se sabe lo que puede pasar" a pesar de que, dice, "el Breogán está mejor en estos momentos ". El exjugador alaba el juego de los lucenses: "el equipo es una maravilla para el público, hace disfrutar, son una piña y no se rinden nunca".