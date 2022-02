Un brazalete de doce años. Un número cinco que vale por cuatro centenas. Un herculino de DNI pero de corazón casi lucense. Carlos Pita es historia en el CD Lugo por méritos propios. El mediocentro cumplió cuatrocientos partidos con la camiseta roja y blanca del club del Ángel Carro ante el Amorebieta con el pasado de ser la gran referencia del equipo en su mejor etapa de siempre, el presente de ser un pilar en el vestuario y sobre el césped para Rubén Albés y el futuro todavía por decidir a pesar de contar con 37 años.

"A corda cada vez é mais curta (ríe). Por agora no único no que estou a pensar é en axudar ao equipo, tratar de estar a gusto, estar ben, seguir a ser competitivo e non penso mais aló de desfrutar cada día porque coa miña edade facer plans de futuro é moi compricado", declaró Pita tras jugar el encuentro ante el club vizcaíno.

Pita suma 400 partidos enfundándose la zamarra del Lugo durante doce temporadas. Más de tres centenas, 314, fueron en Segunda División, donde juega desde la campaña 2012-2013. En Segunda B disputó 71 encuentros en dos cursos futbolísticos, 9 en fases de ascenso a la categoría de plata y 6 en la Copa del Rey.

Además de los 400 partidos, Carlos Pita aportó para el Lugo 27 goles y dio 15 asistencias a sus compañeros vestido con el escudo del club lucense. El último tanto llegó el pasado domingo en el citado partido 400 ante el Amorebieta. "É sorte ou estar no momento xusto. Sempre é unha ledicia marcar goles, pero quizais a pena foi que nos empataron ao final", indicó el capitán rojiblanco.

Pero además de las cifras, Pita fue el metrónomo del equipo al lado de su sempiterno Fernando Seoane en Segunda División, mientras que esa labor la compartió con Marcos Rodríguez y Rubén García en Segunda B. En los últimos años añadió el puesto de central al de mediocentro en su hoja de servicios al equipo.

Ídolo de la afición, es recordado en cada partido por la grada. "Sempre é de agradecer o cariño da xente porque son moitos anos aquí. Demasiado tempo vendo ao mesmo xogador e ás veces as caras cansan. Sempre lle estou e sempre lle estarei agradecido a Lugo e á afección porque o trato é espectacular. Non teño palabras suficientes de agradecemento para eles".

HOMENAJE A FERNANDO SEOANE

La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) quiso reconocer la gran trayectoria del jugador del Lugo Fernando Seoane, quien es el jugador en activo con más partidos en Segunda División (420) y el tercero con más duelos jugados en la categoría de plata de la historia por detrás de Nino y Quique Martín. El de Ames está a tan solo cinco partidos del segundo lugar ocupado por Martín.

Al acto que tuvo lugar en el Ángel Carro acudieron el presidente de la RFGF, Rafael Louzán, el vicepresidente de esta federación, Carlos Méndez; Tino Saqués, presidente del CD Lugo; David Gutiérrez, presidente del Comité Nacional de entrenadores; Iván Cancela, presidente del Comité Galego de Adestradores y director de la Escola; Rubén Albés y Toni Madrigal, primer y segundo entrenador del Lugo respectivamente; Mauro Pérez, director deportivo del club rojiblanco; el delegado federativo Manolo Castro Vilachá; y el delegado de la Escola en Lugo, Dani Moirón.