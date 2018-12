Herrera destaca la solidez de Pita y Seoane: "Son de Primera"

Alberto Monteagudo, entrenador del CD Lugo, ha deseado que su próximo rival, la UD Las Palmas, al que recibirá el domingo, "no reaccione" en su visita al Anxo Carro.

"Es una plantilla que está un poco nerviosa y hay prisas. Jugué cuatro años allí y el fútbol en la isla se respira por los cuatro costados y tienen un plantillón, pero esta es una liga de las más igualadas de Europa. Esperemos que no reaccione esta semana, que tarde una más en hacerlo", comentó en rueda de prensa.

Monteagudo elogió a Rubén Castro: "Tiene 37 años pero es talento puro"

El entrenador del Lugo elogió a Rubén Castro, con el que coincidió como futbolista y del que dijo que es "talento puro" y un jugador que "no tiene presión y es único", pero matizó que "ahora tiene 37 años y necesita estar más cerca del área".

El Lugo encarará esa cita después de haber sido eliminado en dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Levante. "Ahora hay que ponerse en modo liga y ganar en casa para demostrar que estamos en un buen momento de juego y que de resultados vamos a empezar a estarlo", señaló.

Monteagudo defendió "no perder ese sello, esa identidad" que está teniendo el equipo en las últimas jornadas, en las que demostró que puede "tener varias caras".

El técnico incidió en que el equipo debe seguir "el camino" que lleva a pesar de los golpes que se llevó contra Osasuna, que le derrotó en los últimos instantes (1-0), y el Levante (2-0), partido en el que los lucenses generaron numerosas ocasiones antes de que los granotas marcaran.

"Falta rematar y es difícil la segunda semana que decimos lo mismo. Es difícil explicar a los chicos que el camino es ese, llegar mucho y que te lleguen poco, aunque ayer esto último no se dio porque era un Primera, pero me fui muy contento con los jugadores. Hicimos todo para poder pasar pero no acertamos", recordó.

Herrera destaca la solidez de Seoane y Pita

Por su parte, el entrenador de la UD Las Palmas, Paco Herrera, se ha declarado este viernes convencido de que su equipo se recuperará de la mala racha de resultado.



El técnico catalán ha dicho del equipo gallego que también "empezó con dudas" pero se ha "levantado", como espera que ocurra con el conjunto grancanario, que a su juicio necesita "enlazar dos o tres victorias" para coger "la confianza que necesita".



Del Lugo ha subrayado que es un "buen equipo", que sabe "desde hace tiempo a lo que juega", al que le gusta "tener el balón" y que llega "muy bien por las bandas". Además, ha destacado a los dos centrocampistas que sostienen al bloque, Seoane y Pita, a los que considera "jugadores de Primera División" y que, además, llevan juntos desde que el equipo gallego estaba en Segunda B.



La UD Las Palmas se desplazará a primera hora del sábado a Lugo con la ausencia de su guardameta titular Raúl Fernández, lesionado en la jornada anterior ante el Real Oviedo, aunque el club no ha precisado el periodo de baja que estará el portero vasco por su dolencia lumbar.



La convocatoria la forman los porteros Nauzet Pérez y Vallés; los defensas Álvaro Lemos, Cala, David García, Deivid, Dani Castellano, De la Bella y Mantovani; los centrocampistas Timor, Tana, Fidel, Ruiz de Galarreta, Maikel Mesa, Javi Castellano y Blum; y los delanteros Rubén Castro, Rafa Mir y Araujo.