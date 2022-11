Hernán Pérez: "Habrá que estar muy concentrados en Andorra"

El entrenador del CD Lugo, Hernán Pérez Cuesta, aseguró que podría recuperar a Bruno Pirri y Barreiro para el duelo ante el Andorra, un equipo que calificó de "revelación" y ante el que tendrá que "estar muy concentrados " para poder sumar los tres puntos.

"Tenemos decidido quienes son los dos que van a jugar y guardaremos las balas hasta última hora para no dar pistas. Entre Xavi Torres, Jesús y Castrín van a salir esa pareja de centrales. Del virus catarral ya estamos más o menos bien todos. hay gente con secuelas, pero algunos ya han entrenado, aunque a menor ritmo, y estarán todos disponibles. Sabemos que es un sitio donde hará mucho frío e iremos prevenidos para que no caiga ninguno más", dijo sobre los lesionados.

"Todos los lesionados están entrenando a distinto ritmo. Confío en que Bruno Pirri pueda estar, confío en Manu Barreiro también. Somos optimistas, quedan días para el partido e intentaremos meter en el grupo a cualquiera porque nos viene bien cualquier tipo de ayuda", añadió.

"La lesión de Antonetti es una noticia dura para el chico, para el equipo y para mí, porque tenía muchas esperanzas puestas en él. El otro día iba a jugar en Copa, pero se lesionó solo en una acción fortuita. Se va a recuperar bien y pronto y confío en que esté pronto con nosotros porque creo que nos va a aportar mucho".

Pérez Cuesta analizó al Andorra, su próximo rival a domicilio. "Es un equipo muy pesado, desde el punto cariñoso de la palabra. Tiene mucha posesión, muchos mecanismos con balón, muy bien ejecutados y trabajados. Tendremos que estar muy concentrados los noventa minutos porque no le importa cometer un error o dos en salida. Tenemos claro que es el equipo revelación y que tendremos que dar un nivel muy alto para ganar el partido".

"Como tienen tanto tiempo el balón llegan más frescos a la parte final y eso les da un poco de ventaja. Tener la pelota hace que te canses menos y no tenerla que te canses más, por eso, en estos descuentos tan largos que hay llegan más frescos. Es muy difícil quitarles el balón. el juego directo es una manera de contrarrestar su juego. Hemos visto varios partidos donde distintos equipos han jugado con distintas propuestas y a algunos les salió bien y a otros mal. Vamos a tratar de coger lo mejor de cada uno para contrarrestar su posesión. En los córners tratan de sacarlos en corto y hacer un dos contra uno o tres contra dos y tenemos que estar muy atentos a esto y también a las situaciones de golpeo directo y han anotado algún gol así. Es un equipo con la idea muy clara", valoró.

"Hay que mirar el partido de la UD Las Palmas como ejemplo pero con otro resultado. Aquel día, si nos llegan a dar por válido el gol que metimos hubiera cambiado todo. Trataremos repetir lo mejor que hicimos en aquel partido y trataremos de ponernos por delante en Andorra. Veo a la gente convencida, preparada y tengo esperanzas en que las cosas nos van a salir muy bien", insistió.

Sobre los problemas con el gol, el asturiano declaró que: "Les insisto mucho a todos para que hagan gol. Hicimos muchas acciones de finalización para que los jugadores de ataque tengan más gol, a todos los de esa posición. También trabajamos el balón parado y tenemos muchos jugadores que son especialistas. Creo que en el momento en que se destapen los jugadores habrá más goles porque tenemos gente buena en el golpeo, en los centros y en el remate. Confío en que en el momento en el que abramos la caja llegarán los goles".

El técnico se refirió al posible fichaje de Pantic. "La dirección deportiva me comenta la llegada de Pantic. Lo conocía, pero en cuanto me dan el nombre investigo mucho y veo muchas cosas de él. Físicamente está bien, pero lleva tiempo sin jugar y necesita tiempo de rodaje con un equipo. Es un central que puede adaptarse a los dos perfiles, es agresivo y con buen pie. Vamos a verlo, no nos marcamos un tiempo, daré mi opinión y serán ellos los que decidan. No tenemos prisa. Estamos abiertas a cualquier posibilidad".

Por último, Hernán Pérez ve difícil poder ver partidos del Mundial. "Me encantaría ver cosas del Mundial, pero no tenemos tiempo. Tenemos mucho trabajo y cosas que hacer. No nos da tiempo y tenemos que centrar el poco tiempo libre que tenemos para trabajar. Va a estar complicado ver los partidos".