Hernán Pérez: "El VAR interviene en cosas que nadie entiende"

El preparador del Lugo, Hernán Pérez Cuesta, habló sobre las polémicas actuaciones arbitrales que afectaron al Lugo en los últimos partidos y declaró estar "enfadado", que apoya "al doscientos por ciento" el comunicado del club y que habrían merecido "cuatro puntos más".

"Estoy tremendamente enfadado y no puedo decir todo lo que pienso porque me metería en un charco y no quiero, pero apoyo el comunicado del club en un doscientos por ciento. Espero que no nos vuelva a pasar nada en contra. Hablo de mi persona y el que no duerme soy yo, el que lleva dos días enfadado soy yo, pero creo que tenemos cuatro puntos menos de los que deberíamos merecer por lo que hizo el equipo sobre el campo. Esos cuatro puntos significaría tener 17 en vez de 13, es jugar con dos partidos de ventaja con los que nos vienen persiguiendo, es jugar con tranquilidad, dormir mejor... Como estoy muy enfadado no voy a decir mucho más para no meter la pata y que no me pase nada", indicó sobre las actuaciones arbitrales.

"Tenemos que seguir, pero nos da muchísima rabia y coraje todo esto, pero no nos va a amedrentar, no nos va a hacer pequeños. Cuando llegué aquí sabía que había que luchar muchísimo y va a haber que pelear muchísimo más. Aunque nos cueste la salud vamos a sacar esto adelante. Estoy convencido de ello. Lucharemos contra viento y marea y todo esto nos va a hacer mucho más fuertes", declaró.

"Es útil sentarse con los árbitros. Lo triste es que lo hacemos. Lo que pasa es que luego, cuando saltas al campo, es otra distinta y no la entendemos", observó. "El VAR está interviniendo en cosas que nadie entiende. Vamos a confiar en que con el tiempo las cosas vayan a su sitio y no siempre tengamos las cosas en contra", manifestó Hernán Pérez.

El técnico reveló que los colegiados apenas hablan con los jugadores o técnicos. "Explicar no nos explican mucho. El día del Mirandés viene a ver el VAR, nosotros no vemos el VAR, pero sí escuchamos lo que se dice y dijo: ¿Qué pito, mano o fuera de juego?. Yo creo que cuando van al VAR tiene que ir a ver algo, pero no a buscar algo para corroborar su decisión. El otro día pita penalti y les dice a los jugadores que estaba revisado y era penalti, pero a nosotros nadie nos explica nada".

"Se habla de los dos últimos partidos, pero hubo más. El día de Las Palmas con el gol de Señé, el día del Zaragoza con un gol medio con la mano, las entradas a destiempo como la de Ramos con el Ibiza, que le creó una herida muy fea y no se revisó", recalcó.

Sobre el próximo rival, el Cartagena. indicó que: "Es un equipo muy bueno. Está de tapado, no tiene el nombre de otros equipos, no tiene las figuras, los sueldos y el presupuesto de otros equipos, pero hay un gran trabajo del entrenador. Tienen muy claro lo que tienen que hacer y lo hacen muy bien. Será un partido muy difícil, pero estamos en nuestro campo y la gente nos vendrá a empujar pese a que el horario es complicado. Sé que nos van a ayudar, porque saben que nos están pasando cosas que no son justas".

"Es un partido en el que nosotros tenemos que mandar. Tenemos que jugar a lo que nosotros queramos, no podemos dejarnos dominar por la idea que tiene el rival. Tenemos que llevar el partido a nuestro terreno, jugar mucho tiempo en campo contrario e intentar ponernos por delante, porque sabemos que cuando jugamos con marcador a favor lo hacemos muy tranquilos. Pero, sobre todo, tenemos que seguir con el rigor defensivo de estos tres últimos partidos, en los que casi no hemos encajado goles", consideró.

Sobre el momento físico del equipo, Hernán Pérez dijo que: "Lo veo bien. Los datos del GPS indican que corremos como los que más, que hacemos muchos metros a alta intensidad. Tenemos días para recuperar a los jugadores y la fuerza y el coraje con el que jugaremos este partido nos dará fortaleza, velocidad y resistencia. Vamos a hacer todo para que los tres puntos se queden en Lugo".

El asturiano no está preocupado por la falta de gol. "No subieron al marcador, pero el día del Mirandés marcamos un gol, pero no nos lo dieron. El otro día no tuvimos el acierto de otros partidos, porque tuvimos ocasiones clara. La preocupación llega si no hay ocasiones de gol, y eso no ha sucedido".

En cuanto a las bajas, el asturiano reveló que: "Manu Barreiro va a estar complicado, a pesar de que él pone todo de su parte para que pueda estar. Bruno Pirri esperemos que pueda hacer unas sesiones normales y que pueda estar disponible, aunque no sé si para ser titular, porque lleva un tiempo inactivo, pero sí que pueda tener algunos minutos".

Por último, Hernán Pérez se alegró por la convocatoria para el Mundial de Sequeira: "Nos alegramos muchísimo por Sequeira. Es un chico y un portero extraordinario. Es evidente que nos gustaría tenerlo, pero le deseamos la mayor de las suertes, desearle que tarde mucho en volver, lo que significaría que su equipo llega muy lejos, y lo esperamos con los brazos abiertos porque es importante para nosotros. La gente solo valora a los que juegan, pero Patrick es el único que no ha jugado todavía. A nosotros él nos hace mucho bien porque exige muchísimo a Óscar (Whalley) y crea un ambiente extraordinario en el vestuario.