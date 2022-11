Hernán Pérez: "El partido de Ipurúa va a ser una buena prueba de fuego"

Hernán Pérez Cuesta, técnico del Lugo, aseguró que le habría gustado "tener más tiempo" para preparar el duelo ante el Éibar en Ipurúa, un partido que será "una buena prueba de fuego" para medir "el crecimiento" que demostró el equipo en los dos últimos partidos, ante el Burgos y el Mirandés, ambos en el Ángel Carro.

"Muy poco tiempo entre partido y partido. Nos habría gustado haber tenido más, no solo para haberlo preparado mejor, sino también por recuperar mejor a los jugadores. El calendario está así, pero también para el rival. esta es una buena oportunidad para demostrar el crecimiento que estamos mostrando como equipo. Es una buena prueba de fuego para ver si podemos seguir manteniendo la portería a cero ante un equipo de los puestos altos y candidato máximo a pelear el ascenso a Primera División. Estamos viendo crecer al equipo, a los jugadores y tenemos una buena piedra de toque para demostrar que estamos bien".

"Las sesiones son eminentemente tácticas, con el vídeo y con trabajo analítico sobre el campo. Tenemos que intentar recuperar a los jugadores. Son muy pocas horas de un partido a otro. Tenemos que trabajar, porque no podemos ir allí sin preparar el partido, pero es cierto que no podemos prepararlo como queremos porque los esfuerzos en los entrenamientos también son altos. Pudimos apretar un poco más en cuanto a intensidad y antes del partido daremos una pincelada más aprovechando que estamos juntos y concentrados para hacer mejor la explicación del partido y el vídeo", valoró el preparador asturiano.

"Trataremos de hacerlo lo mejor posible, porque cuando acabe el partido nadie te va a preguntar si has trabajado más o menos, sino si has ganado o has perdido. Queremos responder a esa pregunta con que hemos ganado".

El entrenador rojiblanco aseguró que hará cambios, aunque no rotaciones masivas. "No preveo nada. Para nosotros no hay más partido que el de Ipurúa. Como nadie me va a garantizar lo que pueda pasar dentro de cuatro o cinco días. Intentaremos sacar el mejor equipo posible para ganar al Éibar. Evidentemente habrá cambios porque hay situaciones de fatiga, de gente que necesita un poco de descanso, pero no va a haber rotaciones de cambiar a ocho jugadores. Este es para nosotros el partido más importante e incluso si hay cambios, los que salgan, no los consideraré rotaciones, sino que son los mejores para ganar al Éibar".

Sobre su rival, el Éibar, declaró que: "Es uno de los máximo favoritos a todo. El partido pasado hizo una pequeña variación a una defensa de cinco. Entendemos que va a volver a su naturaleza habitual. Es un equipo peligroso con los cambios de orientación, es un equipo centrador, con buenos delanteros, es un equipo muy solvente en defensa y que presiona bien... Conozco a su entrenador de haberme enfrentado a él cuando dirigía la Bilbao Athlétic".

"Es un equipo peligroso que intentará hacer buena en su campo la victoria lograda el fin de semana, pero nosotros tenemos que defender lo que tenemos con uñas y dientes y tenemos que plantarles cara para ganar el partido".

En cuanto a las ausencias, Hernán Pérez descartó a Manu Barreiro, lesionado, para el partido. "Manu Barreiro va a ser baja. No está bien, pero él está intentando recuperarse lo antes posible y hace todo lo que puede. El resto están sanos, bien de salud, pero no sabemos cómo están de fatigados. Hemos intentado estos días que estuvieran lo mejor posible y que el descanso en el hotel y la buena alimentación nos haga estar lo mejor posible, pero no puedo decir exactamente. Ellos están con muchas ganas".

"Los chicos del filial no vienen a completar la convocatoria. Todos vienen a sumar y alguno va a tener minutos seguro. Todos no, porque la reglamentación solo nos permite tener a cuatro en el campo como máximo. Vienen a aportar y estoy convencido que lo harán bien", indicó sobre los futbolistas del Polvorín convocados para jugar en Éibar.