Hernán Pérez: "Quizás el inicio no fue adecuado"

El entrenador del Lugo, Hernán Pérez Cuesta, afirmó que "quizás el planteamiento no haya sido el adecuado" en La Rosaleda y que en momentos puntuales a su equipo le faltó algo de fortuna.

"Tenemos que volver a ver el partido. Tenemos que hacer una reflexión profunda, quizás el inicio, la estructura, el planteamiento no haya sido el adecuado. Queríamos hacer un partido largo y sucedió todo lo contrario. Se encontraron con un gol en el minuto tres y eso nos desajustó. Nos saltábamos bien a las presiones, no ocupábamos bien el campo y cuando lo hicimos comenzó a pasar lo que queríamos. Incluso tuvimos con el 3-2 una situación de meter el balón al área. Si no hubiéramos tenido que haber hecho tanto esfuerzo durante la segunda parte habría sido más fácil de jugarla", consideró Hernán Pérez.

"Ahora tenemos que focalizar en el siguiente partido, esto ya ha pasado, nos tiene que servir para aprender y hacer autocrítica", observó el entrenador asturiano.

El preparador abogó por mantener la "línea" de juego y advirtió de la necesidad de "sumar de tres en tres" para que la mala dinámica cambie. "Hay que continuar, no hay otra manera. La línea la tenemos clara y los chicos creen en ella. Es duro trabajar bien y no tener resultados. Tenemos que resistir, no podemos decaer y hay que pensar en el siguiente partido en casa. Tenemos que sumar de tres en tres porque los resultados refuerzan el trabajo", declaró el asturiano.

Pérez Cuesta indicó que "los jugadores estaban fastidiados porque el inicio no fue bueno. Después vieron que podían. Lo intentaron con todas sus fuerzas y en momentos puntuales no nos acompañó la fortuna".

El entrenador del conjunto rojiblanco lamentó que a su equipo le faltara una pequeña dosis de fortuna en momentos puntuales. "Cuando teníamos preparado el triple cambio para apretarles un poco nos hacen el segundo gol. Cuando tuvimos la oportunidad de Jaume Cuéllar debajo de la portería para hacer el 2-1 no lo hicimos", dijo.