Hernán Pérez: "Tenemos que ser más valientes"

Hernán Pérez, técnico del Lugo, debutó en el Ángel Carro con derrota ante el Albacete. El asturiano admitió que el gol visitante antes del descanso fue un palo muy duro para el equipo, que en la segunda parte "no estuvo cómodo con el balón". A pesar del resultado, el entrenador indicó que "el partido se decidió en dos acciones muy concretas", en alusión a la ocasión errada por Manu Barreiro y el tanto rival antes del entretiempo.

"Tenemos que ser más valientes. Hay que hacer que el rival se preocupe por defender. Vamos a confiar en que las cosas van a ir bien", señaló Hernán, que ve clave hacerse fuertes como local durante la temporada. "Se ha visto un equipo ordenado y trabajado, hay que continuar trabajando porque queda muchísimo", comentó Hernán Pérez.

El técnico sigue esperando a las nuevas incorporaciones, sobre todo en la faceta ofensiva, donde debería llegar como mínimo un delantero centro que acompañe a Manu Barreiro. "Todavía queda tiempo de mercado, hay que esperar. No tenemos músculo económico, hay que confiar en la dirección deportiva", señaló el asturiano.

A cerca de los jugadores que no pudieron ser inscritos para el duelo inaugural –Patrick Sequeira, Bruno Pirri y Marc Carbó–-, el asturiano confirmó que sí estarán disponibles el domingo ante el Tenerife. Por su parte, Orest Lebedenko, que tuvo que ser sustituído por un fuerte golpe en la cabeza será duda para el partido en Heliodoro Rodríguez López. El ucraniano fue trasladado a un hospital lucense, en el que quedó ingresado en observación, aunque todo quedó en un susto, según dijo el propio Hernán Pérez.

El entrenador rojiblanco quiso agradecer el apoyo de la gente durante el encuentro. "Nos hacen mucho falta. Necesitamos a la gente. En los momentos que no sean tan buenos, nos dan aire para seguir adelante. Quiero darles las gracias e invitarles a que sigan en ese camino. Si podemos ser más, nos va a ayudar mucho", dijo.

Rubén Albés: "No sería educado por mi parte valorar al Lugo"

Rubén Albés. X.PONTE

Rubén Albés volvió a la que fue su casa de forma triunfal con el Albacete. El extécnico rojiblanco se mostró satisfecho con el trabajo de los suyos ante el Lugo. "Es un campo mágico, donde a veces pasan cosas extrañas, ante un rival extremadamente competitivo y con hambre. Hemos igualado eso", indicó.

En referencia al conjunto lucense, el entrenador gallego dijo que "hay que dejar trabajar a Hernán Pérez, porque los inicios no son fáciles". Sin embargo, no quiso entrar en demasiadas valoraciones. "No sería educado por mi parte valorar al Lugo", explicó Rubén Albés.