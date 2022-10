Hernán Pérez sobre el partido ante el Huesca: "Tenemos que blindar nuestra portería"

Hernán Pérez, entrenador del Lugo, abogó por "blindar" la portería que defiende Óscar Whalley en el partido de este sábado con el Huesca en El Alcoraz después de haber encajado tres goles en cada una de las dos últimas salidas, ante el Villarreal B (3-1) y el Ibiza (3-2).

"Tenemos que blindar nuestra portería. Es lo que tenemos que mejorar porque sabemos que, en fase ofensiva, somos muy fuertes", aseguró en una rueda de prensa. El técnico afirmó que enfrente tendrán "un equipo fuerte, en crecimiento, con un potencial importante".

"Nosotros tenemos claro el plan de partido y los aspectos a mejorar. Nos espera un partido muy difícil porque ellos en casa son fuertes y tienen muy claro a lo que juegan. Vamos a tener que dar una muy buena versión de nosotros mismos si queremos puntuar", admitió.

Para esa cita es duda el delantero Chris Ramos, que todavía tiene opciones de estar disponible tras haber mejorado de un traumatismo en el tobillo. "Queda un entrenamiento, ha seguido su plan de recuperación, ha entrenado las partes que ha podido, esperaremos a este viernes y a ver si podemos contar con él para el partido", dijo.

También se congratuló de la recuperación del puertorriqueño Leandro Antonetti, que se repone de una osteopatía de pubis y ya trabaja con normalidad en los entrenamientos.

"Es un jugador al que solo conozco por vídeos, pero que me gusta mucho y en el campo, en los entrenamientos, también me está gustando. Hablé con él, sobre los minutos que podría haber jugado si estuviera disponible y me dijo que muchos. Yo también pienso que hubiera jugado mucho, pero primero tenemos que ponerle al cien por cien", advirtió.