Hernán Pérez: "Hay que trasladar las buenas sensaciones a los resultados"

El entrenador del CD Lugo Hernán Pérez Cuesta habló sobre el duelo ante la UD Las Palmas en el Ángel Carro, un encuentro con un "planteamiento que está claro", aunque lo "difícil" será "ejecutarlo" para poder ganar. Además, Pérez Cuesta insistió en que el equipo tiene "buenas sensaciones" y que lo que falta es "trasladarlas a los resultados".

"El planteamiento está claro, lo difícil es ejecutarlo. Son muy buenos con balón, hay que intentar quitárselo. Son muy buenos contragolpeando, hay que intentar que no corran. Son bueno defendiendo, porque tienen tanto tiempo el balón que cuando tú no lo tienes no puedes atacar. El planteamiento está claro, cualquiera lo podría hacer, lo difícil es ejecutarlo. Tengo mucha confianza en los jugadores, en cómo trabajan y creo que lo podemos hacer muy bien. motivados están seguro, me lo transmiten todos los días y después nos tiene que acompañar la suerte y si te pones por delante será todo más sencillo", analizó el técnico del Lugo.

"Hay que trasladar las buenas sensaciones del trabajo diario a los resultados, que es lo que ve la gente de fuera. La gente de fuera no te ve trabajar y lo que miran es que tú no ganas. Parece extraño que la gente de dentro hable de buenas sensaciones cuando no ganas, por eso vamos a tratar de mejorar aún más esas sensaciones que tenemos, de ir creciendo más como equipo y que se refrende con resultados, que es lo que nos da confianza para seguir. Con esta progresión estamos muy cerca de que el fútbol sea más justo y que ganemos. Esta semana será difícil, porque tenemos enfrente a un rival de otra categoría, pero estoy vendo cosas muy positiva y confío en que sea en este partido donde consigamos los tres puntos", declaró.

"La defensa es una de las cosas en la que más estamos incidiendo. Queremos mantener nuestra versión ofensiva. Quiero resaltar que hemos metido gol en todos los partidos fuera de casa y eso es muy difícil en esta categoría. Tenemos que ser más sólidos en defensa y prácticos en casa en esas situaciones. Este es el camino, los jugadores creen en el y los jugadores lo ejecutan cada vez mejor", afirmó.

Sobre el rival, Pérez Cuesta aseveró que: "Me gustaría que Las Palmas nos genere la mitad y nosotros le generemos a ellos el doble, pero nosotros somos un equipo muy peligroso, porque podemos hacer un gol de muchas maneras. Vamos a intentar generar más y crecer en la fiabilidad defensiva. A partir de ahí, creo que podemos mantener el caudal ofensivo para ganar partidos".

El entrenador reveló que tiene a todos sus jugadores disponibles. "De momento estamos todos disponibles, con muchas ganas, ilusión y teniendo claro lo que tenemos que hacer ante la UD Las Palmas y esperando que no haya ningún contratiempo de última hora", observó el asturiano.

Sobre la permanencia, dijo que: "Este año creo que va a estar muy cara la salvación. Será hasta la última jornada y creo que habrá equipos a los que en el último día le metan un gol y caigan al descenso y meta un gol y se meta décimo... Pero ahora mismo nos preocupan los puntos no la posición. Ante la UD Las Palmas queremos hacerlo bien, ganar y luego ya miraremos los puntos, no la clasificación, eso no nos preocupa".