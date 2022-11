Hernán Pérez: "Me gustaría que vierais un día a Chris Ramos en calzoncillos"

Hernán Pérez, entrenador del CD Lugo, lamentó no haber podido pasar del empate (1-1) con el Cartagena en un partido en el que se quedó con diez por la expulsión de Alberto Rodríguez y en el que su rival también sufrió una expulsión por una entrada a Chris Ramos, referente del equipo, que, en opinión del técnico, provoca más faltas y tarjetas de las que los árbitros sancionan.

"Me gustaría que un día le vierais en calzoncillos en el vestuario tras un partido, con moratones en la espalda, los dedos de los pies… no le pitan la mitad de las faltas que le deberían pitar. Espero que no le lesionen porque para nosotros es un jugador importante", indicó.

El Lugo afrontará el paréntesis del campeonato por la Copa del Rey en las posiciones de descenso. "A mí me sabe a poco el punto. El partido es digno, pero esto no es de partidos dignos sino de puntos. Tenemos que mejorar un poquito más todavía y lo que tocará será ganar e ir recortando a los de arriba", dijo el técnico asturiano.

El preparador del Lugo confesó estar "disgustado" por el encuentro porque tenía "mucha ilusión puesta en este partido y son otros dos puntos que vuelan".

Luis Carrión: "Estuvimos peor contra diez que contra once"

Luis Carrión, entrenador del Cartagena, admitió que su equipo estuvo peor en el Anxo Carro cuando el Lugo (1-1) se quedó con diez por la expulsión de Alberto Rodríguez a falta de un cuarto de hora.

"Estuvimos peor contra diez que contra once. En ese tiempo estuvimos precipitados, sin la paciencia necesaria", comentó en la rueda de prensa posterior al partido.

En la acción que le costó la roja al central del Lugo se lesionó Jairo Izquierdo, aunque, en principio, no reviste gravedad. "Lo de Jairo parece que es un golpe fuerte, se ha medio mareado del dolor, y vamos a ver cómo evoluciona", indicó el técnico, quien añadió que Alcalá, que fue expulsado en el descuento, se rompió la nariz al chocar con un compañero.

El Cartagena se adelantó con un penalti que transformó Ortuño que el Lugo neutralizó con un tanto de Chris Ramos. "Es un punto en un campo complicado. Hicimos lo más difícil, adelantarnos, pero con el 0-1 nos faltó un poco más de paciencia porque habríamos tenido más posibilidades. Al final es un punto y hay que hacerlo bueno la semana que viene", dijo.