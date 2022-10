Hernán Pérez: "El gol llega en una jugada puntual"

El entrenador del Lugo, Hernán Pérez Cuesta, lamentó el gol que supuso la derrota ante la UD Las Palmas en la décima jornada de Liga y aseguró que llegó en una "jugada puntual de mucha calidad". Añadió que en la primera mitad su equipo logró "un gol que no subió al marcador, y que cuando lo he visto en la televisión después del partido me ha puesto de muy mal humor".

El técnico asturiano valoró el gol anulado a Señé por falta de Chris Ramos. "Es un balón pasado en el que Chris gana la acción y es el jugador rival quien pierde la perspectiva y se choca con Ramos después del remate. Entiendo que se ha equivocado porque se anula por falta y no por fuera de juego".

Respecto al planteamiento del partido, Pérez reconoció que algunos jugadores se equivocaron a la hora de lanzar el juego en transición por hacerlo con "conducciones" en lugar de pases. "A veces el jugador se ve con campo abierto y metros por delante, pero eso favorece el repliegue del rival y las ayudas. Tenemos que corregir eso porque hoy (por este miércoles) hemos fallado en este sentido", dijo.

Sobre la falta de puntería en los metros finales, el asturiano prefirió destacar el trabajo defensivo de su equipo. "Tenemos que acertar, pero tenemos que seguir así porque hemos sido solventes, hemos sido fiables en defensa aunque hayamos encajado porque no son las situaciones que nos creaban en las primeras jornadas". A este respecto, añadió que si "mejoramos la efectividad en casa, porque fuera sí la tenemos, esa victoria que cambie la dinámica estoy seguro de que llegará muy pronto".

Preguntado por los puestos de descenso que ocupa el Lugo de manera temporal, Hernán Pérez matizó: "tenemos nueve puntos pero lo que nos da fuerza es ver el trabajo del equipo y me sabe mal porque lo están haciendo bien pero no llega la victoria que refuerce nuestra moral".

"El Lugo nos ha exigido, pero hemos competido"

El entrenador de la UD Las Palmas, García Pimienta, se mostró muy "contento" por la victoria en campo del Lugo y por lo "trabajado" que fue el triunfo. "No existe partido sencillo en esta categoría y el Lugo nos ha exigido mucho pero hemos competido bien sin balón y con balón hemos sido fieles a nuestra manera de jugar. Hemos tenido ocasiones y hemos podido marcar algún gol más, pero son tres puntos muy importantes ", comentó, antes de justificar las rotaciones "porque tenemos muchos partidos esta semana, pero todos lo merecen".

Preguntado por el liderato provisional , aseguró que su equipo podría tener "más puntos pero la realidad es que tenemos 20 y eso no nos lo quita nadie".

En este sentido, pidió a sus jugadores "disfrutar de la victoria, descansar, porque lo que vale es al final y el sábado nos espera un partido muy duro contra la Ponferradina".