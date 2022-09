Hernán Pérez: "Encontraremos a alguien para la delantera"

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Hernán Pérez, aseguró en la rueda de prensa previa al partido ante el Zaragoza de este domingo (21.00 horas, La Romareda) que aunque el club lucense no ha fichado a ningún delantero antes del cierre de mercado, todavía existen posibilidades de incorporar a algún futbolista sin contrato en próximas fechas. "Tenemos otras posibilidades de llegadas y vamos a intentarlo. No ficharemos por fichar, traeremos a gente que sume. La delantera es la prioridad y estoy seguro de que lo vamos a encontrar".

Un cierre de mercado sobre el que Pérez reconoció que el club trabajó "hasta las tantas de la noche" con "opciones dispuestas y conversaciones, pero no pudo ser".

Con todo, el técnico recordó que el equipo "focaliza" toda su atención en el duelo ante el Zaragoza, al que calificó de equipo de "Primera División" y sobre el que espera muchos cambios. "Veo a mi gente mucho mejor, el equipo se va a dejar la vida y la semana de trabajo ha sido muy buena. El camino está claro y los jugadores están convencidos", añadió.

Pérez demostró su ilusión ante la temporada asegurando que "no cambio a ninguno de mis jugadores por nadie". El técnico madrileño comentó estar "ilusionado, motivado porque estamos creciendo y vamos a Zaragoza a por los tres puntos".

No quiso dar pistas sobre el posible once en La Romareda, pero sí reconoció que piensan en "diferentes opciones en ataque: Sebas, Baena, cambio de estructura... trabajamos en diferentes situaciones" y que hay altas probabilidades de que un jugador del filial forme parte del once titular. "Están dando el nivel".