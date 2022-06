Hernán Pérez Cuesta, un perfil ya conocido

La llegada al banquillo del Lugo, a falta de confirmación oficial, de Hernán Pérez Cuesta mantiene la tendencia de la entidad que preside Tino Saqués de apostar por un perfil claro de entrenador: joven, sin casi pasado en el fútbol profesional y con hambre para dar el primer gran impulso a su carrera en el fútbol de clubes en España. Tan solo tres de los doce técnicos de la primera plantilla rojiblanca desde 2015, Luis César Sampedro, Francisco Rodríguez y Javi López, tenían una buena experiencia en las dos primeras divisiones del fútbol español.

Pérez Cuesta será el duodécimo preparador de Tino Saqués. Sin embargo, pocos de sus predecesores consiguieron dar un salto importante a sus carreras en los banquillos. Solo Francisco trabaja en Primera División, mientras que Mehdi Nafti es otro de los que han destacado tras salir de Lugo y actualmente es el preparador de un Levante que peleará por el ascenso. El resto de entrenadores no tuvieron la misma fortuna.

Milla y José Durán

El primer entrenador de Saqués fue Luis Milla. El turolense había sido seleccionador nacional sub-19, sub-20, sub-21 —ganó la Eurocopa de 2011— y olímpico. Como técnico del Lugo no acabó la 2015-2016. Tras abandonar el Lugo estuvo en el Zaragoza, donde duró solo 11 partidos. También fue seleccionador de Indonesia.

El testigo de Milla lo cogió José Durán, quien acabó la campaña para volver al Polvorín después. Este curso firmó por el Rupel Boom, de la Tercera belga, al que dijo adiós prematuramente.

Luis César Sampedro

El arousano llegó al Lugo con una amplia trayectoria en Segunda División y 12 partidos con el Nástic en Primera. En el cuadro rojiblanco firmó los mejores números del club en la categoría de plata y se marchó para firmar por el Valladolid. No acabó sus contratos en Pucela, Tenerife, A Coruña ni en su segundo ciclo al lado del Miño.

Francisco Rodríguez

Francisco aterrizó en Lugo en la 2017-2018 y antes había dirigido al Almería dos temporadas en Primera División y 24 encuentros al Ucam Murcia en Segunda. En el Ángel Carro dejó un gran recuerdo y tras su salida en junio de 2018 entrenó al Huesca y al Elche en Primera y al Girona en Segunda División.

Javi López, Monteagudo y Eloy Jiménez

La 2018-2019 se inició con un Javi López que había entrenado en Segunda, aunque llegó tras tres años parado. Fue cesado en la jornada 11. No volvió a pisar un banquillo.

Su sustituto fue Alberto Monteagudo, que nunca había trabajado más allá de la Segunda B. Estuvo 23 partidos y fue despedido. Sus siguientes equipos fueron el Recreativo, de Segunda B, y el Linense, de Primera RFEF.

Eloy Jiménez acabó aquella 2018-2019, renovó tras salvar al equipo pero fue destituido en diciembre de 2019. No entrenó hasta que firmó este marzo en el Atlético Baleares, de Primera RFEF. No acabó el curso.

Curro Torres y Juanfran

La temporada 2019-2020 comenzó con Eloy Jiménez en el banco, pero su despido en diciembre de 2019 provocó que fuera Curro Torres el que dirigiera al equipo. El exinternacional español contaba con dos breves pasos por Segunda con el Lorca y el Córdoba y una buena trayectoria en el Valencia Mestalla en la tercera categoría del fútbol español. No acabó el curso y tardó más de un año en volver a un banquillo, el de la Cultural Leonesa de esta campaña, donde luchó por no bajar y no renovó.

Juanfran —sin ninguna experiencia importante— fue el que tomó su relevo para salvar al equipo, renovar y durar cinco partidos el curso siguiente.

Nafti y Rubén Albés

Nafti, que solo había entrenado en Segunda B, dirigió al Lugo tras Juanfran con buen juego y resultados, pero fue despedido en la jornada 27. Tras esta experiencia dirigió al Leganés esta campaña y estará al frente del Levante la siguiente. Luis César fue su sustituto para ser despedido antes del final del curso.

Rubén Albés fue el encargado de salvar al equipo casi sin tiempo, se ganó la renovación, completó una gran campaña y decidió no seguir. No encontró hueco en la actual Segunda y está actualmente sin equipo.